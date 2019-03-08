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FETÖ'cüleri tahliye vaadiyle dolandırıcılık iddiası davası

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonlarında tutuklananları para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi- Mahkeme heyeti, davadaki tek tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi

08 Mart 2019 Cuma 12:36
FETÖ'cüleri tahliye vaadiyle dolandırıcılık iddiası davası

BURSA (AA) - Bursa'da, FETÖ/PDY operasyonlarında tutuklananları para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada, tutuklu yargılanan Eyüp Ensar Ç. ile tutuksuz sanıklar B.Ö. H.Ö, M.İ, Y.Y. ve M.Y.B. ile yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz iki sanık ise duruşma salonuna gelmedi.

Örgüt elebaşı olmakla suçlanan Eyüp Ensar Ç. savunmasında, FETÖ davalarını her zaman takip ettiklerini söyledi.

Bu durumun çevresindeki kişiler tarafından bilindiğini belirten sanık, "Arkadaşlarım, dostlarım bazen bana iyi bir avukat aradıklarını söylediklerinde onlara kendi avukatımı önerirdim. Biz asla bir örgüt kurmadık, öyle bir amacımız olmadı. Biz sadece arkadaşlarımıza, eşe dosta yardımcı olmaya çalıştık. Söz konusu iddiaları kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenilen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosundan emekli savcı İ.K, 2014-2017 yıllarında Bursa Adliyesinde terör soruşturmalarını yürüten tek savcı olduğunu dile getirdi.

İ.K, 2017 yılı eylül ayından sonra Bursa Bölge Adliye Mahkemesine üye hakim olarak atandığı bilgisini vererek, "Eyüp Ensar Ç'yi tanıyorum, hain darbe girişiminden 3 ay sonra Başsavcılık makamınca FETÖ hakkındaki bilgilerini paylaşmak için bana yönlendirildi. Bu anlamda gelenlerden biriydi Eyüp Ensar Ç. 3-4 defa birkaç ay arayla gelip elde ettiği bilgi ve belgeleri paylaştı benimle." ifadelerini kullandı.

Katibiyle Eyüp Ensar Ç'nin ifadelerini aldıklarını anlatan İ.K, şöyle konuştu:

"Eyüp Ensar Ç. görev yaptığım süre içinde ne benden ne de çevremdeki başkasından bir talepte bulunmadı. Duyarlı bir vatandaş olarak FETÖ'yle ilgili bilgileri paylaştı, FETÖ'nün Bursa yapılanmasına dair önemli bilgileri paylaştı, herkesin korktuğu bir dönemde. Tayinim çıkınca da dostane bir şekilde görüştüm birkaç kere. En ufak şekilde 'Şu tahliye olsun, şu adli kontrolle çıksın' benzeri bir talepte bulunmadı bana. Müşteki K.S'nin iddialarına gelince, hakkında FETÖ üyeliği suçundan dava açtım, bana teşekkür etmeyeceği de açıktır. Kardeşleri ya da yakınlarının o dönem 8. Ağır Ceza Mahkemesi mübaşirine 8 milyon lira rüşvet teklif ettiklerine dair soruşturma da yürüttük. Sanıyorum bir kısmı hala tutuklu bu dosyadan."

Mütalaasını veren savcı ise sanık Eyüp Ensar Ç'nin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak haklarındaki tüm diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, Eyüp Ensar Ç'nin de tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa ve çevre illerde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı sanıkları, para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 21 Temmuz 2018'de 9 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı tutuklanmıştı. Tutuklulardan 5'i daha önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:36
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