FETÖ'cüleri FETÖ'cüler izlemiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün ankesör soruşturmasına kritik bir isim takıldı. Ankesörden 15 kez arandığı tespit edilen ve son olarak Batman İHA taburunda görevli Yüzbaşı Muhammed A.T’nin, 17-25 Aralık sonrasında Kara Harp Okulunda FETÖ yapılanmasını ortaya çıkarmak için kurulan disiplin soruşturma heyetinde görev yaptığı belirlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Kara Harp Okulundaki darbecileri tespit etmek için savcılıkla koordineli bir şekilde çalıştığı aktarılan Muhammed A.T, gözaltına alındıktan sonra itirafçı olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammed A.T, ifadesinde örgütle ilgili kritik bilgiler verdi. Örgüt içerisinde “Hamza” kod adını kullandığını söyleyen Muhammed A.T, komisyonda görev yaptığı sırada örgütle görüşmeye devam ettiğini ifade etti. Muhammed A.T, 17-25 Aralık’ın ardından MİT tarafından Kara Harp Okulundaki öğrencilerle ilgili bilgilerin önce 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü rehin alan Kara Harp Okulu eski Kurmay Başkanı firari İlhami Polat’a geldiğini anlattı.



“3-5 KİŞİYİ ATIN BAHANEMİZ OLSUN”

MİT’in gönderdiği bilgilerin daha sonra İstihbarat Şube Müdürlüğüne geldiğini belirten Muhammed A.T, “Biz de bu bilgileri öğrencilerin sıralı amirlerine, takip etmeleri ve haklarında kanaat yazmaları için bildiriyorduk. Komutanlar kanaatlerinde hep çekimser kalıyordu. Bunun üzerine Tümgeneral İzzet Çetingöz benimle birlikte 2 kişiyi daha disiplin soruşturma heyeti olarak atadı ve öğrenciler hakkında bilgi toplamamızı istedi” dedi. Söz konusu öğrencilerle ilgili nasıl bir işlem yapılacağı ile ilgili EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu ve 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden ve dönemin cuntacı Genelkurmay eski Personel Başkanı Metin İyidil’le görüştüğünü belirten Muhammed A.T, şunları söyledi: İyidil’e 'idareyi sıkıntıya sokmayacak şekilde işlem yapılması' gerektiğini söyledim. Kendisi bana ‘MİT raporlarıyla işlem yapmanın zor olduğunu’ söyledi. Beni başkanlıkta görevli başka birisine yönlendirdi. İsmini hatırlamadığım albay rütbesinde kişi bana ‘3-5 kişiyi atın. Toplantılarda söyleyecek sözümüz olsun. Bunlar hakkında işlem yapıyoruz’ diyebilelim. Toplantıda Öğrenci Alay Komutanı ve Tabur Komutanları da vardı. Onlarda liste hazırlamıştı. Benim hazırladığım listeden tamamen farklıydı. Listenin farklı olmasından listeyi hazırlayan öğrenci alayı personelinin de örgütten olduğunu anladım.