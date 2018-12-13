0553 313 94 23

FETÖ'cülere hücre evi ayarlayan kişiye hapis cezası

Firari FETÖ üyelerine "gaybubet" olarak bilinen hücre evi ayarladığı iddia edilen kişiye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

13 Aralık 2018 Perşembe 18:36
FETÖ'cülere hücre evi ayarlayan kişiye hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari üyelerine "gaybubet" olarak bilinen hücre evi ayarladığı iddia edilen Zekeriya Ersöyleyen'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ersöyleyen ile avukatı katıldı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Ersöyleyen, "FETÖ üyesi değilim, bu örgütün çalışmaları kapsamında da telefonuma ByLock programını yüklemedim. Firari FETÖ üyeleri için gaybubet evi kiraladığım iddiasını da kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Ersöyleyen'in avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından sanık Ersöyleyen'i, örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:36
  1. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Gaybubet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1 şehit!
    1. Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1..
    2. CHP Kayseri ilçe belediye başkan..
    3. Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor
    4. Uzun ömürlü evliliğin sırları nelerdir?
    5. Gripten korunmanın yolu...
    6. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
    7. Hedik kaynatmak nedir?
    8. CHP Kastamonu ilçe belediye başkan..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Soğanın faydaları nelerdir?
    11. Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın..
    12. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
    13. "Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki..
    14. Aykut Kocaman'dan Trabzon'a şike..
    15. Eğitime kar engelli! Okullar tatil..
    16. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    17. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    18. Görme engelli ve cam kemik hastası..
    19. "Denizlispor'u iyi analiz ettik"
    20. Çocuklardaki duruş bozukluğunu önlemek..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!