FETÖ'cülere hücre evi ayarlayan kişiye hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari üyelerine "gaybubet" olarak bilinen hücre evi ayarladığı iddia edilen Zekeriya Ersöyleyen'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ersöyleyen ile avukatı katıldı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Ersöyleyen, "FETÖ üyesi değilim, bu örgütün çalışmaları kapsamında da telefonuma ByLock programını yüklemedim. Firari FETÖ üyeleri için gaybubet evi kiraladığım iddiasını da kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Ersöyleyen'in avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından sanık Ersöyleyen'i, örgütün mahrem yapılanmasında görev aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.