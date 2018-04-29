Güney Kore'den FETÖ’cülere geçit yok

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta resmi ziyarette bulunacağı Güney Kore ile Türkiye arasında yeni ve daha parlak bir sayfanın açıldığını söyledi. İki ülkenin siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkileri ile Erdoğan'ın Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersin Erçin, Erdoğan'ın 2-3 Mayıs'ta gerçekleştireceği ziyareti "yüksek hedefimizin gerçekleştirilmesi açısından tarihi önemde" sözleriyle nitelendirdi.

DAHA PARLAK BİR SAYFA AÇILIYOR

Ziyaretin içeriğine ilişkin bilgiler veren Büyükelçi Erçin, “Bu ziyarette iki ülke arasında çok daha güçlü bir ortaklık kurulmasının da ilk adımları atılmış olacak diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanı ve diğer devlet yetkilileriyle yapacakları görüşmelerin yanı sıra buranın en büyük şirketlerinin başkanları ve yöneticileriyle de görüşecekler. Dolayısıyla Güney Kore ve Türkiye arasında yeni ve daha parlak bir sayfa açılıyor. Önümüzdeki dönemde gerek Türkiye'nin G. Kore'ye verdiği önceliğin gerekse Güney Kore'nin de Türkiye'ye verdiği önceliğin artacağına samimi olarak inanıyorum” dedi.

SAYILARI AZ DA OLSA VARLAR

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Güney Kore’ye kaçan FETÖ'cüler olduğunu anlatan Erçin, “Burada bazı kuruluşlar da var. Dünyanın diğer ülkelerine göre burada daha az sayıları. Ancak burada sınırlı da olsa faaliyetlerini sürdürüyorlar ve Türkiye'den kaçak gelen FETÖ iltisaklı şahıslar da bu kişilerin iş yerlerinde kendilerine istihdam imkanı buluyorlar. Kore makamları bizimle yakın iş birliği içerisinde. Türkiye aleyhine faaliyetler dünyanın başka yerlerindekinin aksine dikkatle izleniyor. Ne ülkemiz ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne de halkımız aleyhine herhangi bir faaliyette bulunmalarına izin veriliyor” dedi.

TİCARETİMİZ 7 MİLYAR DOLAR

İki ülke ilişkilerinin Güney Koreliler tarafından "kan kardeşliği" olarak tanımlandığına dikkat çekten Erçin, “İki ülkenin yıllık gelirine, toplam ekonomik büyüklüklerine, dünyaya yönelik ticaretlerine baktığınızda dev bir potansiyel ortaya çıkıyor. Aramızdaki yıllık 7 milyar dolarlık ticaret esasında mevcut dev potansiyelin çok gerilerinde kalıyor. Bizim Kore’den çok daha büyük yatırım almak istediğimizi Koreliler biliyorlar. Giderek Türkiye’ye yönelik yatırım arzusunun güçlendiğini görüyoruz. Koreli şirketler Türkiye’yi coğrafi olarak dünyadaki en önemli ticari merkezlerden birisi olarak görüyorlar. Giderek çok daha fazla şirket Türkiye’ye ilgi duyuyor” dedi.