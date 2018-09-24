0553 313 94 23

FETÖ'cülere büyük darbe! Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde çok sayıda gözaltı kararı

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nda FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüştükleri tespit edilen 18'i muvazzaf 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:14
FETÖ'cülere büyük darbe! Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 18'i muvazzaf 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

13 BİNBAŞI, 12 YÜZBAŞI...

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 13 binbaşı ve 12 yüzbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli 24 üsteğmen, 7 teğmen ve 5 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

YAKALANMALARI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Şüphelilerden 18'inin görevde olduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:14
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması
  4. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  5. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  6. Başsavcılık
  7. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüm emniyeti fişlemişler!
    1. Tüm emniyeti fişlemişler!
    2. FETÖ'cülere büyük darbe! Kara ve Deniz..
    3. Donald Trump'ın yeni hamlesi gece..
    4. Düzce'de balıkçılar Karadeniz'den 40..
    5. File bekçisi Volkan Demirel: Beşiktaş..
    6. İstanbul’da gözlerini çocuklara..
    7. Amerika'da şaşırtan görüntü! Otoyol..
    8. Kadıköy'de derbi heyecanı! Muhtemel..
    9. Bakanlık duyurdu! 33 terörist daha..
    10. Kadın "kocam evde yok gel" dedi, oğlu..
    11. Altının gramı piyasaya 243 liradan..
    12. 24 yıl sonra ortaya çıktı… Herkes..
    13. Mutlu turistler Türkiye’yi tanıtacak
    14. Amasya'da sular çekilince adaya yol..
    15. Tam 5 milyon senelik! Görenler şaşkına..
    16. Reyhanlı katliamının planlayıcısı..
    17. İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat..
    18. İlk adım bugün atılıyor
    19. İnternetle tanıştılar, hayatlarını..
    20. Rumlarda Türkiye paniği!
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!