KKTC ve 6 ilde FETÖ'cülere ağır darbe! Böyle yakalandılar
Bolu merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Bolu merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, daha önce açığa alınan 1 yüzbaşı ve 1 astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, "mahrem imam" oldukları değerlendirilen ByLock kullanıcısı 1 sivil ve aktif görevde 1 polis memuru olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin 2 zanlının yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin gün içerisinde Bolu'ya getirileceği öğrenildi.
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