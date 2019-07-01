0553 313 94 23

KKTC ve 6 ilde FETÖ'cülere ağır darbe! Böyle yakalandılar

Bolu merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
KKTC ve 6 ilde FETÖ'cülere ağır darbe! Böyle yakalandılar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Bolu merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, daha önce açığa alınan 1 yüzbaşı ve 1 astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, "mahrem imam" oldukları değerlendirilen ByLock kullanıcısı 1 sivil ve aktif görevde 1 polis memuru olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin 2 zanlının yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin gün içerisinde Bolu'ya getirileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
  1. Aksaray
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Gaziantep
  5. Bolu
  6. Ankara
  7. FETÖ operasyonları
  8. FETÖ üyeleri
  9. FETÖ'nün TSK yapılanması
  10. terör operasyonu
  11. gözaltılar var
  12. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar sert düşüş! İşte son rakamlar
    1. Dolar sert düşüş! İşte son rakamlar
    2. Bozüyük Akçapınar Köyünde “Birlik..
    3. 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Topçu’nun..
    4. Türkiye’nin en büyük avcı festivali..
    5. Kabil’deki patlamada yaralı sayısı..
    6. Servetiye Cephesi şehitleri dualarla..
    7. (Özel) Annesinin elini bırakıp yola..
    8. Ergenekon davasının tutuklu sanıkları..
    9. Mersin'de orman yangını
    10. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    11. Geleceğin girişimcileri Düzce Çocuk..
    12. Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a..
    13. Evkur Yeni Malatyaspor Bolu’da toplandı
    14. Ergenekon davasının tutuklu sanığı..
    15. Korkunç rakam! Suriye'de bin 864 sivil..
    16. Ergenekon davasında, tüm sanıkların..
    17. Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar..
    18. Fuat Oktay, Orgeneral Güler ve..
    19. İran uranyum sınırını aştı
    20. ’Mor Yaşam’ ile 789 adet hijyen paketi..
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor