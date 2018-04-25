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FETÖ'cüler tankları 'terör saldırısı' yalanıyla çıkarmaya çalışmışlar

FETÖ'cü komutanların 15 Temmuz gecesinde Ankara Etimesgut'ta bulunan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda bulunan tankları 'terör saldırısı' diyerek çıkarmak istemişler.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:32
FETÖ'cüler tankları 'terör saldırısı' yalanıyla çıkarmaya çalışmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada astsubay E.B, tanık sıfatıyla ifade verdi.

Olay günü Lojistik Destek Taburu'nda nöbetçi astsubay olduğunu, akşam saatlerinde tankların hareket etmeye başladığını aktaran E.B, televizyondan haberlere baktığında İstanbul Boğazı'ndaki köprülerinin kapatılmasına ilişkin haberleri gördüğünü dile getirdi.

''3-5 TANE ÇAPULCU ONLAR, SIKIN KAFALARINA''

Bir süre sonra bulunduğu bölgeye gelen davanın müştekilerinden Binbaşı İsmail Suvay'ın darbe girişimine izin vermeyeceğini söylemesi üzerine onunla birlikte hareket etmeye karar verdiğini beyan eden E.B, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı arayarak durumu bildirdiğini, Aksakallı'nın da kendisine, "3-5 tane çapulcu onlar, sıkın kafalarına, tankları çıkarmayın." emrini verdiğini aktardı.

Bunun üzerine nizamiyeye gittiğini dile getiren E.B, darbecilerden birinin kendisini tehdit ettiğini, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de tankları dışarı çıkarmaya çalıştığını kaydetti.

''ASIL TERÖRİST SİZSİNİZ''

Sanık eski albay İsa Sancaklı ve yanındaki bir subayın da bölgedeki teğmenlere, "Binin tanklara, ne duruyorsunuz. Çıkın dışarı." emrini verdiğini aktaran astsubay E.B, teğmenlerden birinin yanına gelerek, "Bunlar terörist, bunları durdurmamız lazım." dediğini, kendisinin de teğmene "Asıl terörist sizsiniz." karşılığını verdiğini anlattı ve tanklara geçit vermediklerini bildirdi.

Müştekilerden Barış Dedebağı'nın Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümenine gelmesinden sonra sanık Kırker'in yanında bulunan 4 darbeci teğmen tarafından üzerlerine G-3 piyade tüfeği ile ateş edildiğini kaydeden E.B, içeri girmeye çalışan vatandaşları da sakinleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sabaha karşı darbecilerden bazılarının kaçmaya çalıştığını, buna müdahale ettiklerini anlatan astsubay E.B, bir süre sonra kışla emniyetinin sağlandığını dile getirdi.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 12:32
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı

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