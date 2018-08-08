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FETÖ'cülerden 'pes' dedirten taktik! Polis gibi baskın yapmışlar

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin örgüt evlerine bilinmeyen tarihlerde polis baskın anındaki gibi arama yaptığı ortaya çıktı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:29
FETÖ'cülerden 'pes' dedirten taktik! Polis gibi baskın yapmışlar

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, örgüte yönelik yürütülen soruşturmalarda FETÖ'nün ilginç taktikleri deşifre edildi. Alınan ifadelere göre, örgüt evlerine önceden bilinmeyen zamanlarda FETÖ'nün üst düzey yöneticileri aracılığıyla baskınlar yapıldı. Bu ani baskınlarda, polis operasyonlarında olduğu gibi aramalar gerçekleştirildi.

Örgüt üyelerinin kaldığı söz konusu yerlerdeki aramalarda, FETÖ ile bağlantıyı ortaya çıkaran CD, doküman ve belge arandı. FETÖ'nün bu yöntemle örgüt üyelerinin polis operasyonlarına hazırlanmaları ve örgütsel dokümanların imha edilmesi amaçlandı.

Öte yandan örgütün bilişim alanında da çeşitli tedbirler aldığı belirlendi. Bu kapsamda FETÖ içinde "bilgi işlemci" olarak adlandırılan üyeler, bilgisayarlar başta olmak üzere elektronik cihazlarda örgütsel bağı ortaya koyan belgeleri aradı. Asker olan örgüt üyelerinin de elektronik cihazlarını inceleyen bilgi işlemcilerin yaptıkları çalışmalarla söz konusu cihazlardaki belgeler silindi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:29
  1. fetö
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