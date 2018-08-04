FETÖ'cülerden örgütteki çözülmeyi itiraf niteliğinde mesajlar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), hem örgütteki çözülmelerin önüne geçebilmek, hem de arkasına uluslararası destek bulabilmek için Türkiye karşıtı kampanyaya hız verdi. Çözülmeyi engellemeye çalışan firari teröristler, örgüt üyesi olmayı sürdüren 3-5 kişiye "sabredin" mesajları veriyor.

Almanya’yı adeta üs haline getiren FETÖ’nün firari subaylarının, geçen hafta bir toplantı yaptıkları öğrenildi. Ethem Gürbas, Cafer Topkaya, Sultan Çakıroğlu gibi firari subayların katıldığı toplantıda, özellikle örgütü hedef alan etkili isimlere karşı taarruza geçilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Firari FETÖ’cülerin son günlerde yaydıkları yalanlar, geçen hafta yapıldığı belirlenen toplantıyı doğrular nitelikte. FETÖ’cüler art arda mesajlarla Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Korgeneral Zekai Aksakallı ve ‘FETÖMETRE’ sistemiyle anılan Tümamiral Cihat Yaycı’yı hedef aldı.

ByLock tespitiyle TSK’dan ihraç edilen Cafer Topkaya, firar ettiği Belçika’da sosyal medya üzerinden terfi eden Türk subayları hakkında ‘işkenceci’ gibi afaki sıfatlarla karalama içerikli yazılar yazdı. FETÖ’cüler tarafından sosyal medyada dağıtıma sokulan iftiralar, Belçika’nın La Libre Belgique gazetesinde haber oldu. Topkaya, “Bugün Türkiye’de, Hitler Almanya’sındaki soykırımın farklı bir versiyonu uygulanıyor: sosyal soykırım (social genocide)” iddiasında bulundu.

FETÖ FİRARİSİ DEĞİL DE SANKİ ‘ATATÜRKÇÜ’

FETÖ firarisi eski Deniz Kurmay Albay Hüseyin Demirtaş TSK’nın komuta kademesini hedef aldı. Korgeneral Zekai Aksakallı ve Tümamiral Cihat Yaycı’yı hadef alan yazılar yayınlayan Demirtaş, Yaycı hakkında “soykırım suçlusu” diye itham etti. Darbeci FETÖ firarisi, Cihat Yaycı’yı “Atatürk yerine Hitler’i rehber edinmekle” eleştirdi!

Firari subaylardan Ethem Gürbas’ın mesajları, FETÖ’de yeni bir çözülmenin işareti gibi. Operasyonları “Türk tarihi, dünya siyasi ve harp tarihinde eşi görülmemiş bir kumpas ve ihanet suçu” olarak nitelendiren Gürbas, bir gün geri dönecekleri hayalini yayıyor. Gürbas, ‘sabredin’ diyor: “Huzur dolu, menfaat kokmayan, eski mesai ortamımızı düşünün. Eskisinden de daha güzel günler gelecek. Üstelik bu yüzümüze gülen, arkamızdan hain planlar çeviren katilller de olmayacak. Dönüş, pek bir güzel olacak! Sabredin, hukuksuzluk ve soykırımın parçası olmayın!”

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN’LE RÖPORTAJ

Faaliyetlerine başta Almanya ve İsveç olmak üzere yurtdışında devam eden firari FETÖ’cüler daha önce Stockholm Center For Freedom (SCF) isimli sözde bir düşünce kuruluşu kurmuş, bir rapor hazırlayarak 15 Temmuz Amerikancı FETÖ darbe girişimindeki FETÖ izlerini silmeye çalışmıştı. ‘15 Temmuz Erdoğan’ın Darbesi’ başlıklı raporda FETÖ yer almazken, örgüt lideri Fetullah Gülen’le yapılan röportaja yer verilmişti. Gülen röportajda dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ı darbeci olmakla suçlamıştı.

Kaynak: Aydınlık