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FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı

Rize’nin sevilen ismi Ahmet Çakar’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi FETÖ’cü alçakları sevindirdi. Çakar'ın ölümüne sevinen FETÖ'cüler sosyal medya hesaplarından alçak paylaşımlarda bulundular.

26 Ağustos 2018 Pazar 20:19
FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı

Rize'de kontrolden çıkan aracıyla 40 metreden dereye uçan kentin sevilen atma türkücülerinden Ahmet Çakar (29) hayatını kaybetmişti., Rize'nin sevilen ismi Ahmet Çakar'ın hayatını kaybetmesi FETÖ'cüleri sevindirdi.

FETÖ ELEBAŞINI HEDEF ALMIŞTI

Kazada hayatını kaybeden türkücü Ahmet Çakar, 2016 yılında Ankara'da katıldığı Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a atma türkü söylemişti. Türkücü Çakar, burada söylediği atma türkülerinden birinde FETÖ lideri için "Çok yakında kopacak Fethullah'ın kafası" ifadelerini kullanmıştı.

EMRE USLU'DAN ALÇAK PAYLAŞIMLAR

Fethullahçı teröristlere karşı atma türkü söyleyen Ahmet Çakar'ın hayatını kaybetmesi üzerine, firari FETÖ'cü Emrullah (Emre) Uslu sosyal medya hesabından sevinç mesajları yazdı. Aynı şekilde Fethullahçı trol hesaplardan da Ahmet Çakar'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili mesajlar paylaşıldı. Emrullah Uslu, hayatını kaybeden atma türkücü Çakar için, Fethullah Gülen için söylediği atma türküye gönderme yaparak "Kafasının koptuğu söyleniyor" diye yazdı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 20:19
  1. Ankara
  2. Rize
  3. Ahmet Çakar
  4. FETÖCÜLER
  5. Emre Uslu

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