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Korku peşlerini bırakmıyor! FETÖ'cüler yüzerek Yunanistan'a kaçtı

Edirne'de F.E. tarafından sınıra getirilen 3 FETÖ şüphelisi, Meriç Nehri'ni yüzerek geçip Yunanistan'a kaçtı.

23 Ekim 2018 Salı 16:50
Korku peşlerini bırakmıyor! FETÖ'cüler yüzerek Yunanistan'a kaçtı

Edirne'nin Enez ilçesinde, Meriç Nehri'ni yüzerek geçip Yunanistan'a kaçtığı belirlenen FETÖ şüphelileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 3 FETÖ şüphelisinin Meriç Nehri'nden yüzerek Yunanistan'a kaçtığını belirledi.

Cep telefonu ve flash belleğe el konuldu

Yapılan araştırmada kaçan kişilerin M.V.K, S.A ve K.E. olduğu tespit edildi. FETÖ şüphelilerini sınıra getiren kişinin ise F.E. olduğu belirlendi.

Nehir kenarında şüphelilere ait çanta içerisinde bulunan 2 adet cep telefonu ile 1 adet flash belleğe, incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 16:50
  1. Edirne
  2. Meriç Nehri
  3. Yunanistan
  4. FETÖ şüphelileri
  5. FETÖ

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