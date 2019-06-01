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FETÖ’cüler Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 17 kişi, yanlarındaki 6 çocuk ile yakalandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:43
FETÖ’cüler Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 17 kişi, yanlarındaki 6 çocuk ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 23 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isterken Çıplak Ada açıklarında yakalandı. Yunanistan’a kaçmaya çalışan 23 Türk vatandaşının, emniyet, milli eğitim, TSK, sağlık gibi farklı kurumlardan ihraç edilen ve aranma kaydı bulunan FETÖ üyeleri olduğu belirlendi.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polisler F.M.D., S.K., Ö.F.T., A.S.T., M.C., aranma kaydı bulunan ihraç Asteğmen H.D., ihraç edilen üsteğmen Ö.Ö., ihraç edilen öğretmenler A.K., Ş.D., H.B., M.D. (aktif öğretmen), ihraç edilen doktor F.B., ihraç edilen sağlık memuru S.G., ihraç edilen katip R.Ö., aranma kaydı bulunan mühendis A.D., ihraç edilen memur A.Ö. ve L.D. ile 6 çocuk oldukları belirlendi.


Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:43
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