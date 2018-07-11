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FETÖ'cüler yakayı ele verdi! Yunanistan'a kaçarken enselendiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi Yunanistan'ın Simi Adası'na kaçmak isterken yakalandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:25
FETÖ'cüler yakayı ele verdi! Yunanistan'a kaçarken enselendiler

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen ve son KHK ile mesleklerinden ihraç edilen şüphelilerin Yunanistan'ın Simi Adası'na ABD bayraklı bir tekneyle kaçacakları ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar, Bozburun açıklarında güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri ise ABD bayraklı tekneye hareket edeceği sırada baskın düzenledi. Tekneye yapılan operasyonda, M.Y. ve eşi A.Y. ile 2 çocuğu ve Ş.B. ve Ş.B. yakalandı. Ayrıca, organizatör olduğu tespit edilen M.E. ve T.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Bozburun Jandarma Karakolu'na getirildi. Sahil güvenlik ekipleri ise baskın yapılan tekneyi limana çekti. Teknede yapılan aramada 1 tablet bilgisayar, 4 cep telefonu ve çeşitli evraklar ele geçirildi.

Kişi başı 10 bin TL karşılığında şüphelileri Simi Adası'na götüreceği öğrenilen organizatörler M.E. ve T.Y.'nin ifadelerinde susma hakkını kullandığı ifade edildi.

FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişinin ise işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:25
  1. Ankara
  2. FETÖCÜLER
  3. Operasyon

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  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Bunları kaçıran kaçakçıları terör örgütü üyeliğinden hapse tıkmadıkça bu iş bitmez
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