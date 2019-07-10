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"FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu parmağı kopan ve ayağına şarapnel parçası isabet eden Ömer Ünlü, yaşadıklarını unutamıyor- Gazi Ömer Ünlü: "FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek. Onların bu ülkede hiçbir şekilde mezarları bile olmayacak"- "FETÖ, ne yaparsa yapsın boş. Bugün yine girişimde bulunsalar daha fazla kişiyle yine sokağa çıkarız"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
"FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek"

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu parmağı kopan ve ayağına şarapnel isabet eden Ömer Ünlü, FETÖ'cülerin vatan haini olarak öleceğini söyledi.

Adıyaman'da yaşayan Ömer Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yaşadıklarının bir an olsun aklından çıkmadığını ifade etti.

15 Temmuz günü yaşadıklarını anlatan Ünlü, Harbiye TRT binası önünden evine gittiğini yemek hazırladığı sırada silah sesleri duyduğunu ve elektriklerin kesildiğini kaydetti.

Ünlü, silah seslerinin her geçen dakika şiddetini artırdığını aktararak, "Harbiye Camisi'nden sela okunmaya başladı. Tam o sırada Cumhurbaşkanımız halkı sokaklara davet etti. Abdestimi alıp dışarı ölmeye çıktım. Allah, kimi insanımıza şehitlik kimisine de gazilik verdi. Parmağıma G-3 piyade tüfeği mermisi isabet etti. Ayağıma şarapnel parçası geldi. Yakınımda bulunan 4 kişi şehit oldu." dedi.

15 Temmuz'da yaşanan hainliğin 100 yıl da geçse unutmayacağını bildiren Ünlü, o geceyi unutturmayacaklarını da söyledi.

- "Yine sokağa çıkarız"

Ünlü, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin üst rütbeden şehitlik mertebesine ulaştığını ifade ederek, "FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek. Onların bu ülkede hiçbir şekilde mezarları bile olmayacak. FETÖ, ne yaparsa yapsın boş. Bugün yine girişimde bulunsalar daha fazla kişiyle yine sokağa çıkarız." diye konuştu.

Vatanı uğruna her zaman ölmeye hazır olduğunu belirten Ünlü, vatan, millet ve bayrağını çok sevdiğini dile getirdi.

Ünlü, şöyle devam etti:

"O gece tanklar insanların üzerinden geçiyor. Uçaksavarlarla ateş ediliyor. O gece parmağımdan vuruldum. İki parmağım parçalandı. Şu an bir parmağım kopuk. O gece değil parmaktan olmaya, ölümüne dışarı çıktım. Vücudum umurumda değildi. Biz vatanımız için yaşarız. Bize böyle öğretildi. Vatan gittiği zaman namus ve şeref de gider."

Baba Mahmut Ünlü ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Ünlü, "Oğlumun 15 Temmuz gazisi olduğunu 10 gün sonra öğrendim. Çok şükür sağlık durumu iyi. FETÖ'ye yazıklar olsun. Bu yıl 15 Temmuz'da yine meydanlarda olacağız." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
  1. 15 Temmuz
  2. Adıyaman
  3. gazi
  4. Ömer Ünlü

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