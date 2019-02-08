Almanya'daki FETÖ'cüler Türk yöneticiyi bıçakladı!
FETÖ'cüler güvenli liman olarak sığındıkları Almanya'da şimdi de bıçaklı saldırı yaptı. FETÖ'cü teröristler DİTİB Yeşil Camii Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik'i bıçakladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Çelik'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek Avrupa'nın göbeğinde yaşanan olaya tepki gösterdi.08 Şubat 2019 Cuma 11:33
Almanya Bretten'de bulunan DİTİB Yeşil Cami Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik, FETÖ'cü teröristler tarafından bıçaklandı. Konu hakkında tepkisini sosyal medyadan dile getiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avrupa'nın FETÖ'cülere kucak açmasını eleştirdi.
FETÖ'cü teröristler Avrupa'nın göbeğinde saldırdı
15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere kucak açan Almanya ve Avrupa ülkelerindeki çirkin saldırıların ardından şimdi de bıçaklı saldırı ile yurt dışındaki vatandaşlarımızın can güvenliği tehlike altında.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Çelik'e Avrupa'nın göbeğinde FETÖ'cü teröristler tarafından yapılan bıçaklı saldırıyı kınayarak sosyal medya hesabından "Dün gece Avrupa’nın göbeğinde DİTİB Bretten Yeşil Cami Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik, FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandı. Vatandaşımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. FETÖ’nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu anlamak için daha hangi felaketlerin yaşanması gerekecek!" dedi.
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