"FETÖ'cüler o kadar sırnaşıklardı ki bırakmadılar"

BARTIN (AA) - Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık N.Ç savunma yaptı.



Sanık avukatının da katıldığı duruşmada, N.Ç, Bartın Üniversitesinde okuduğu dönemde 3 arkadaşıyla ev kiraladığını ve örgütle ilgisi olmayan bir evde kaldığını, mezun olmasının ardından da evlendiğini söyledi.



Eşinin çalıştığı iş yerindeki çalışan eşlerinin kendisine evlenmesi dolayısıyla "Hayırlı olsun" için geldiklerini ve "Biz dini sohbet yapıyoruz. Sen de katıl." dediklerini ifade eden N.Ç, savunmasına şöyle devam etti:



"Ben bunda bir sakınca görmedim ve birkaç sefer sohbetlerine katıldım. Daha sonra sorunlu bir doğum süreci geçirdim ve sürekli Ankara'ya gittiğim için sohbetlere katılmadım. Çeşitli ameliyatlar oldum. Yine evime 'Geçmiş olsun' için geldiler ve yine sohbete davet ettiler. Sonraki zamanlarda da hamilelik süreçlerim oldu ve bir çocuğumu doğum sırasında kaybettim. 3 çocuğum oldu ve her seferinde geldiler. 17-25 Aralık sürecinden sonra yine evime geldiler ve sohbete çağırdılar. Ben katılmayacağımı söyledim ve katılmadım. 2015'te spor salonu açtım, bu sefer açtığım salona geldiler ve üye oldular. Sohbetlere katılmadığımı görünce üyeliklerini sonlandırdılar. Bana ulaşamamaları için telefon hattımı değiştirdim yine buldular, yine aradılar. Sohbetlere katılmak için sırnaşık şekilde sürekli aradılar, iş yerime geldiler, sohbetlere davet ettiler. O kadar sırnaşıklardı ki bir kez ellerine aldılar ve bırakmadılar."



- "Defolun, gidin’ diyemedin mi?"



Mahkeme başkanının, "Defolun gidin’ diyemedin mi?" dediği sanık N.Ç, "Ben kendilerinden uzaklaşmak istediğimi, kendileriyle arkadaşlık istemediğimi çok farklı şekillerle anlatmaya çalıştım ama onlar o kadar yüzsüzler ki. 'Defolun' da desem yine beni bırakmazlardı. Bir süre sonra hepsinin de çocuklarını alarak kaçtığını öğrendim. Onlarla oturduğum zamanlara, içtiğim çaya lanet ediyorum. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum." karşılığını verdi.



Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan G.T ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Bank Asya'ya talimatla para yatırdığının tespit edilemediği, örgüt hiyerarşisine dahil olmadığının anlaşıldığını belirterek, beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti.



- "Sen bizden burs alıyorsun diyerek ikna ettiler"



Üçüncü duruşmada, tutuksuz sanık P.K hakkında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "ByLock" kullandığı, 30 farklı Twitter hesabı açarak "Dershanelerimize dokunmayın" şeklinde paylaşımlar yaptığı, örgüt evlerinde kalan öğrencilere FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunması talimatı verdiği, Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı, örgütün kuruluş amaçlarını benimseyerek örgüt hiyerarşisine dahil olduğunun anlaşıldığını belirterek, cezalandırılması ve sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.



Sanık P.K de "Sahte Twitter hesapları, örgüt üyesi ev ablaları tarafından açtırıldı. Ben bunu yapmak istemediğimi söyleyince 'Sen bizden burs alıyorsun.' diyerek ikna ettiler. Örgütün içerisinde gönüllü olarak yer almadım. Tecrübesizliğimden ve maddi olarak imkansızlıktan ötürü böyle bir cemaatin içine girdim. Hayatımın en güçsüz zamanında böyle bir şey yaşadım. Pişmanım." dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Son duruşmada, tutuklu sanık N.İ. ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "ByLock" kullandığının tespit edildiği, örgüt elebaşısının kitaplarını okuttuğu, örgüt faaliyetlerini benimseyerek ve gönüllü olarak hiyerarşiye dahil olduğu ve yoğunluk gösterdiğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi, sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.