FETÖ’cüler milletin tokadını yedi

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Yeni Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, 15 Temmuz’un milletin dönüş ve diriliş öyküsü olduğunu dile getirdi.

Bulut, milletin FETÖ’cülere okkalı bir tokat attığını vurguladı. 15 Temmuz’da milletin esir alınmak istendiğinin altını çizen Bulut, “15 Temmuz, başlangıcı karanlık olsa da sonu hamdolsun aydınlıkla bitti. Milli irade FETÖ’cülere geçit vermedi. Hiç beklemediğimiz bir anda FETÖ’cü hainler, ABD’den gelen talimatla harekete geçtiler. Milletin uçaklarıyla milletin üzerine geldiler. Lakin hamdolsun ki bu necip millet o gün Allah’ın da yardımıyla müthiş bir karşı duruş sergiledi. Çünkü milletin bekası söz konusuydu. Bu vatanı kolay kazanmadık, kolay da bırakmayacaktık” şeklinde konuştu. Bulut, 15 Temmuz’da şehitlik şuuruyla yola çıktıklarını dile getirdi. Bulut, “Şehitlik bize nasip olmadı. Bu vatan cennet bir vatandır. Müjdelenmiş bir vatandır. Her santiminde şehit kanı vardır. Şüheda yatmaktadır. 15 Temmuz bilincini evlatlarımıza aşılamalıyız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalkışma esnasında örnek adımlar attığına; darbecilere karşı amansız mücadele verdiğine işaret eden Bulut, “Lider o gün hepimizi sokağa çağırdı. Bu millete güç verdi. Öyle bir güç verdi ki artık hiç kimse darbeye kalkışamayacak. Eğer bir daha böyle bir kalkışmaya cüret edecek olan olursa bedelini ağır öder. Bize Allah yeter. Yüreklerimiz toplu vurduğu sürece kötü niyetli kimseye geçit vermeyeceğiz ve dimdik duracağız” ifadelerini kullandı.