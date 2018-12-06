THY- Euroleague
0553 313 94 23

"FETÖ'cüler Közkaman gibidir"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri gölgeleyen bir meselimiz var o da Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ yapılanmasıdır" - "'O sizin gibi giyinir, sizin gibi konuşur, yalnız kendi milletine ihanet eder. Milletinin düşmanlarıyla birleşerek milletine karşı çalışır.' Bu karakter ilk kez Manas Destanı'nda Közkaman olarak karşımıza çıkıyor" - "Közkaman ile Mankurt'u karıştırmamak lazım. Közkaman her şeyi bilerek yapan bir haindir, Mankurt ise aklını kaybetmiş, ne yaptığını bilmeyen bir zavallıdır. Bu FETÖ'cüler Közkaman gibidir"

06 Aralık 2018 Perşembe 16:46
"FETÖ'cüler Közkaman gibidir"

BİŞKEK (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Kırgızistan ilişkilerini gölgelemeye çalışan FETÖ'cüleri, Manas Destanı'nda milletine ihanet eden Közkaman karakterine benzetti.

Yıldırım, resmi ziyaret için bulunduğu Kırgızistan'da, mevkidaşı Dastanbek Cumabekov ile baş başa görüştükten sonra parlamentoda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında son dönemde yoğun görüşme trafiği yaşandığını belirten Yıldırım, bu ziyaretin amacının hükümetler arasındaki güçlü ilişkiyi parlamentolar arasında da taşımak olduğunu söyledi.

Yıldırım, yeni dönemde Kırgızistan ile her alanda ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerine vurgu yaparak, kalkınmaya devam eden Kırgızistan'a Türkiye'nin desteğinin tam olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler Asamblesi'nde (TÜRKPA) dönem başkanlığını başarıyla tamamladığını ifade eden Yıldırım, KKTC'nin TÜRKPA'ya gözlemci üye olmasında verdikleri destek nedeniyle Cumabekov'a teşekkür etti.

Yıldırım, iki ülke arasında "sorun yaratan" tek bir konu olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri gölgeleyen bir meselimiz var, o da Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ yapılanmasıdır. Cengiz Aytmatov'un dilinden ifade edeceğim; 'O sizin gibi giyinir, sizin gibi konuşur, yalnız kendi milletine ihanet eder. Milletinin düşmanlarıyla birleşerek milletine karşı çalışır.' Bu karakter ilk kez Manas Destanı'nda Közkaman olarak karşımıza çıkıyor.

Közkaman ile Mankurt'u karıştırmamak lazım. Közkaman her şeyi bilerek yapan bir hain, Mankurt ise aklını kaybetmiş, ne yaptığını bilmeyen bir zavallıdır. Bu FETÖ'cüler Közkaman gibidir. Cengiz Aytmatov bunları çok iyi bilmiş ve bize öğüt bırakmış."

- Bir yılda dört görüşme

Kırgız Meclis Başkanı Cumabekov da 2018'in Türkiye-Kırgızistan ilişkileri noktasında son derece verimli geçtiğini ifade ederek, iki ülke cumhurbaşkanlarının bir yılda dört kez görüştüğünü hatırlattı.

Yıldırım, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve beraberindeki heyetle, Kırgız Parlamentosu'nun Genel Kurul çalışmalarını izledi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:46
  1. 1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  2. Bişkek
  3. Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk, bombayı eline aldı, sonrası korkunç
    1. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk,..
    2. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
    3. Galatasaray'ın cezaları onandı
    4. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
    5. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
    6. Öfkeden ve hasetten uzak durun
    7. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    9. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
    10. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
    11. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
    12. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    13. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
    14. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
    15. ABD'de özel sektör istihdamı..
    16. Öksürsen bel fıtığı!
    17. Kocaeli'de DEAŞ davası
    18. Emin Ege CHP Karaman belediye başkan..
    19. Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi..
    20. Çürük diş çocuğun sağlığını etkiliyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı