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FETÖ'cüler köşeye sıkıştı: Güvende değiliz, bize sahip çıkın

Türkiye'nin son zamanlarda yurt dışındaki teröristlere karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlardan korkan ve köşeye sıkışan Hollanda’daki FETÖ üyeleri, hükümet yetkililerine mektup göndererek “Güvende değiliz, bize sahip çıkın” çağrısını yaptı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:54
FETÖ'cüler köşeye sıkıştı: Güvende değiliz, bize sahip çıkın

Hollanda ve Belçika’daki yetkili mercilerden yardım talebinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yandaşları, bir yandan da Diyanet İşleri'ne bağlı camiler hakkında asılsız iftira kampanyaları düzenliyorlar.

Hollanda ve Belçika’daki FETÖ üyelerini tutuklanma korkusu sardı. Türk güvenlik güçlerinin son günlerde PKK ve FETÖ üyelerine yönelik yurt dışında yaptığı operasyonlar Hollanda’ya kaçan hainleri de korkuttu. Hollanda’ya kaçan FETÖ üyeleri, hükümet yetkililerine mektup göndererek, “Güvende değiliz, bize sahip çıkın” çağrısını yaptı.

FETÖ’nün Hollanda uzantılarından “Hizmet Hareketi Vakfı”, Hollanda Meclis Başkanı başta olmak üzere bakanlara, vekillere ve önde gelen siyasetçilere 7 Eylül tarihinde mektup gönderdi. Mektupta FETÖ mensupları, güvende olmadıklarını ve korunmak istediklerini ifade etti. Türk devletinin birçok ülkede yaptığı operasyonların Hollanda’ya da uzanacağı endişesi de dile getirilen mektupta, çok sayıda örgüt üyesinin Hollanda’ya sığındığına dikkat çekildi. Mektupta, “Hollanda’da artık kendimizi güvende hissetmiyoruz” ifadesine yer verildi.

"BU İMAMLAR ERDOĞAN'IN AJANLARI"

Hollanda, Türkiye düşmanı terör örgütü PKK ve DHKP-C’ye sığınak olduğu kadar Avrupa ülkeleri içinde en fazla FETÖ’cü barındıran ülkelerin başında geliyor. Hainler, burada da boş durmuyor ve Türkiye aleyhinde çalışmalarını pervasızca sürdürüyor. FETÖ’nün iş adamları derneği olarak bilinen TUSKON’un Avrupa’daki kolu olan Hollanda Genç İşadamları Federasyonu’nun (HOGİAF) sözcüsü Ahmet Taşkan, Avrupa’da Diyanet İşleri’ne bağlı cami imamlarının nefret söyleminde bulunduklarını ve “Bu imamların Erdoğan’ın ajanları" olduğunu iddia etmişti. Türkiye son günlerde PKK terör örgütünün lider kadrosunu yurt içinde ve yurt dışında imha ederken, Reyhanlı bombacısını da Lazkiye’de tutuklayıp Türkiye’ye getirmişti.

BELÇİKA'DA FETÖ'CÜLER İŞ BAŞINDA

İslam karşıtlığının yükseldiği ve Türk camilerinin hedef tahtasına oturtulduğu Belçika’da da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi, Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans‘ın Diyanet Vakfı‘na bağlı Beringen’deki Fatih Camii hakkında uyarıda bulunduğu ve olumsuz rapor verdiği yönündeki açıklamalarını yalanladı. FETÖ’ye desteğiyle tanınan Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liestbeh Homans yaptığı açıklamada, istihbaratın rapor verdiğini, bu yüzden Fatih Camii hakkında işlem başlattığını ve resmen tanınan camiye verilen tüm ödeneklerin kesileceğini duyurmuştu. İstihbarat teşkilatı, Diyanet Vakfı imamlarını ajanlık yapmakla suçlayan Homans’ın yalan söylediğini bir açıklama yaparak ortaya çıkardı. Bakan Homans, FETÖ terör örgütünü sevindirecek bir karar alarak, Beringen Fatih Camii resmi tanınırlığı statüsünü kaybetti. Beringen Fatih Camii, resmi tanınan statüsünü kaybetmesiyle birçok maddi ödenekten ve yardımlardan mahrum kaldı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 14:54
  1. Hollanda
  2. Belçika
  3. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  4. Diyanet
  5. PKK
  6. FETÖ
  7. Hizmet Hareketi Vakfı
  8. Hollanda Meclis Başkanı
  9. DHKP-C
  10. TUSKON
  11. Hollanda Genç İşadamları Federasyonu’nun (HOGİAF) sözcüsü Ahmet Taşkan
  12. Hollanda Genç İşadamları Federasyonu (HOGİAF)
  13. Diyanet İşleri
  14. Reyhanlı bombacısı
  15. İslam karşıtlığı
  16. Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi
  17. Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans
  18. Fatih Camii

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