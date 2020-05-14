FETÖ’cüler kış uykusundan uyanıyor mu?

15 Temmuz 2016 başarısız FETÖ darbe girişiminin ardından her darbecinin yaptığı gibi, bizdeki FETÖsever darbeciler de dünyanın dört bir yanına dağıldılar veya kaçtılar. İstihbarat verilerine göre yakından izlenmelerine rağmen, Pensilvanya ile olan ilişkilerini akıllara durgunluk verecek yöntemlerle halen devam ettirdikleri de bilinen bir gerçek.

ABD, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri yanı sıra Türki Devletlerde bulunan FETÖ’cü abiler, ablalar, imamlar, akademisyenler, iş adamları, asker eskileri ve FETÖ medyumu bazı sporcular da fırsat kollayanlar arasında. Çünkü bunlar suni yükselişlerinin FETÖ kanalıyla sağlandığının halâ bilincindeler. Velinimetlerinin FETÖ olduğunu unutamıyorlar ve velinimetlerinden emir ve işaret bekliyorlar, hocamızın mutlaka bir bildiği vardır diye.

Bank Asya önlerinde yaşlı gözlerle, ellerinde Yasin-i Şerifler, ceplerinde başka bankalardan aldıkları faizli haram kredilerle, FETÖ’nün Bankasını kurtarmaya çalışan ablalar da, ağabeyler de henüz unutulmadı. FETÖ büyüsüne kendini kaptırmış pek çok müridanın hâlâ FETÖ’nün iç çamaşırlarından, don, gömlek ve parçalanmış sümük mendillerinden medet umup koyunlarında sakladığı bilinen bir gerçek.

FETÖ, her fırsatta açıktan Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığını pervasızca sergilemeye devam ediyor. ‘’Hıristiyanlara güvenin, onların ülkenizi işgali hiç de kötü bir şey değildir, onlar sizin karılarınıza kızlarınıza dokunmazlar, Nato Türkiye’ye müdahale etmelidir’’ diye hedef gösteriyor, misyoner ve haçlı Hıristiyanlara uşaklığını ve kara sevdasını alenen sergiliyor.

Bu kadar açık ve net ihanet senaryolarına rağmen, halâ bu adamda insanüstü kerametler görmeye çalışan abilerin, ablaların, imamların, akademisyenlerin, iş adamlarının, asker eskisi medyumların olması ilginçtir. Tek dayanakları; ‘’hocamızın bir bildiği vardır’’ aldatmacası.

Yahu adamın yegane bildiği; son Müslüman Türk yurdunu gâvurlara bedava peşkeş çekmeye çalışmak. Namus, vatan, vicdan, din, iman, utanma diye bir mefhum tanımadığını ilân ediyor, duymuyor musunuz, görmüyor musunuz?

Tüm dünya devletleri gibi Türkiye’nin koronoavirüse odaklandığı bir dönemde FETÖseverlerin, belki de fırsat bulduk veya yakında aradığımız fırsat önümüze çıkacak diye düşünmediklerini kim garanti edebilir. Devletimiz ve tüm kurumlarımızın koronavirüsle mücadele ettiği bu günlerde FETÖ belası unutulmamalı, bilinen veya bilinmeyen FETÖ iltisaklı şahıs ve topluluklara her zamankinden daha fazla dikkat edilmelidir.

PKK ve muadili eşkıyanın baharla birlikte yer yer ortaya çıktıkları gibi, FETÖ medyumları da baharla birlikte inlerinden başlarını yavaş yavaş çıkarıyorlar, adeta kış uykusundan kalkmış ve inlerinden çıkmaya başlayan ayılar gibi. İnternet sitelerinde, WhatsApp, Facebook, Twitter, sosyal medya yanı sıra kendilerine yakın gazete TV ve bazı partiler, parti sözcüleri ve parti genel başkanları aracılığıyla adrese teslim mesajlar unutulmasın ki, Boşuna değildir. Hele hele CHP’nin üstü kapalı veya yarı açık darbe çağrıları kesinlikle kulak ardı edilmemeli. Bu tür darbe kokan açıklamalar TBMM kürsülerinden bile yapılabiliniyorsa daha bir dikkatli olunmalıdır. Çünkü CHP ve dolayısıyla FETÖ sandıktan ümitlerini kestiler. “Demokrasi elbette sandıktır deyip, hemen ardından ve fakat her şey sandık demek de değildir’’ diyenler mutlaka incelemeye alınmalı, duymazlıktan, görmemezlikten gelinmemelidir. Ayrıca, “bu iktidar gidecek sandıkla veya başka yolla’’ derken, bu başka yolun darbe değilse ne olduğuna, bu cümleyi kuranlardan açıklama istenmelidir. Adamlar gayet açık ve net bir şekilde demokrasiyi darbe aracı olarak kullanmak istediklerine vurgu yapıyorlar.

Unutulmasın ki, FETÖ’nün 15 Temmuz kalıntılarıyla irtibatı kolay kolay kesilemez. Çünkü FETÖ bunların velinimetidir. Biliyoruz ki, su uyur düşman uyumaz. Hele hele Tayyip Beyin tokatıyla darmadağın olan FETÖ ve FETÖcü Amerikan uşakları ve maşaları hiç uyumaz.