FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ'cü jandarma ekipleri tarafından sınırda yakalandı.05 Eylül 2018 Çarşamba 17:27
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 4 kişiyi tespit etti.
İKİSİ GÖZALTINDA, İKİSİ EMNİYETTE
FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlene N.H.Y, M.Y, Y.Y ve P.Y gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan N.H.Y ve Y.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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