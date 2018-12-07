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FETÖ'cüler sosyal medyada cinsiyet değiştirip 'Atatürkçü' oldu!

Hain FETÖ’nün sosyal medya üzerindeki faaliyetleri polisin takibine takıldı. Terör örgütünü canlı tutmaya yönelik oluşturulan 109 bin provokatif hesap tek tek incelendi. Yapılan incelemelere göre hesapları erkeklerin kullandığı ancak kendilerini kadın olarak gösterdikleri tespit edildi. Ayrıca işlem yapılan şüphelilerin yüzde 75'inin Atatürkçü, yüzde 25'inin ise PKK'lı olarak kendilerini gösterdikleri ortaya çıkarıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 10:32
FETÖ'cüler sosyal medyada cinsiyet değiştirip 'Atatürkçü' oldu!

Sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 'FETÖ'nün trolleri' yakayı ele verdi. Emniyet birimlerince FETÖ'cüler tarafından yapılan provokatif paylaşımlar tek tek incelendi. Polis, 15 Temmuz'un ardından örgüt yapısını canlı tutabilmek için faaliyet gösteren 109 bin sosyal medya hesabını mercek altına aldı. Hesapları kullanan 45 bin kişiyi tespit eden polis 7 bin şüpheliyi gözaltına aldı.

Kendilerini Atatürkçü yada PKK’lı gösteriyorlar

FETÖ'cülerin, örgüt yapısını korumak için kendini gizleme yöntemini sosyal medya hesaplarında da kullanması dikkat çekti. İşlem yapılan şüphelilerin yüzde 75'inin Atatürkçü, yüzde 25'inin ise PKK'lı olarak kendilerini gösterdikleri deşifre edildi. FETÖ'cülerin, kendi söylemlerini paylaşımlar içine sakladıkları belirtildi.

Cinsiyet değiştirdiler

Kendilerini gizlemek için farklı taktikler kullanan FETÖ'cülerin sosyal medya profillerinde cinsiyetlerini de farklı gösterdikleri belirlendi. Yapılan işlemler sonunca şüphelilerin yüzde 95'inin erkek olmasına rağmen kadın profili kullanması dikkat çekti.

Şüphelilerin, iftira, itibar suikastı, hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarla toplumsal olaylar kaşımaya çalıştıkları belirlendi. FETÖ'nün trollerinin, bilgi kirliliği oluşturularak algı oyunu yaptıkları da saptandı.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:32
  1. FETÖ
  2. sosyal medya
  3. PKK
  4. Atatürkçü

YORUM YAZ

  • AlperAlper27 dk önce
    2010 sorular çalındı diyen solcu öğrencilere,bakın mahkeme kararı var,sorular çalınmamış diyen kimdi?Mahkeme kararını verenlerden hesap soruldumu?Tek suçlu fetoş ve avenesi mi?Yardım ve yataklık edenlere neden hesap sorulmuyor?Bu ülkede güçlüye hesap sorulmaz deyin artık.
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