İçerden çıkamayacaklarını anlayan FETÖ'cüler bu kez çocuklarını sahaya sürdü!

7 Şubat MİT Kumpası’nı yöneten ve FETÖ davasında 25 yıl hapis cezası alan Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün kızı, cezaevi koşullarını bahane ederek uluslararası kuruluşların Türkiye'deki cezaevilerini denetlemesi gerektiğini savundu.

Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran, İstanbul'da örgüte ait hücre evine yapılan baskında yakalanan FETÖ tutuklusu eski savcı Sadrettin Sarıkaya'nın oğlu da, babasının yaklaşık 500 gündür tek kişilik hücrede tutulmasına tepki gösterdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YENİ ALGI OPERASYONU

FETÖ, yetişkin örgüt üyelerinin yapamadığını, cezaevindeki örgüt üyelerinin çocuklarına yaptırmaya çalışıyor. Çocukların üzerinden verilen "duygu yüklü" mesajlarla bir kazanım elde etmek istiyorlar.

15 TEMMUZ'U YOK SAYIYORLAR

FETÖ'nün kanlı darbe teşebbüsünü ve şehit edilen, sakat kalan o kadar insanı yok sayarcasına yükselen bu sesleri, biz de onların söylediği gibi Allah'a havale ediyor, içerideki FETÖ'cüler dahil tüm devlet ve millet düşmanlarının, adil bir şekilde yargılanarak hak ettikleri cezaları almalarını diliyoruz.