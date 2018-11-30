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FETÖ'cüler birbirine girdi! Duruşmada kavga ettiler

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında Ankara'daki kritik kamu kurumlarına saldıran helikopter pilotlarının da yargılandığı davanın sanıklarından eski albay Uğur Kapan'ın, savunmasında kendisini suçlayan ve örgüt elebaşını eleştiren sanık eski binbaşı Ersel Ersoy'a saldırdığı ortaya çıktı.

30 Kasım 2018 Cuma 13:58
FETÖ'cüler birbirine girdi! Duruşmada kavga ettiler

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Kara Havacılık Komutanlığı davasının 1 Kasım'daki duruşmasında sanık eski Bakım Taburu Komutan Yardımcısı kara pilot binbaşı Ersel Ersoy, esasa ilişkin savunma yaptı. Darbe girişimini fark ettikten sonra kanunsuz bir eylemde bulunmadığını iddia eden Ersoy, suçsuz olduğunu savundu.

Duruşmada saldırdı

Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlerden sanık eski kara pilot albay Uğur Kapan'ın da sorumlu olduğunu söyleyen Ersel, darbe girişiminin FETÖ'cü bir kalkışma olduğunu ifade etti.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre duruşma arasında sanıkların tutulduğu nezarethanede, eski albay Uğur Kapan, savunmasında kendisini suçlayan Ersel'e saldırdı. 

"Alçaklık yapma!"

Bu olaya ilişkin jandarma personelinin hazırladığı tutanakta, Kapan'ın, "Niçin böyle ifade veriyorsun, neden yalan söylüyorsun, alçaklık yapma" diyerek Ersel'in boğazını sıktığı bilgisine yer verildi. İkili arasında yaşanan kavgayı ayıran jandarma, gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için durumu cezaevi yönetimine bildirdi. 

Ankara'da terör estirmişlerdi

MİT, Genelkurmay Başkanlığı, TÜRKSAT, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ateş eden ve darbecilere lojistik destek sağlayan helikopter pilotlarının da arasında bulduğu Kara Havacılık Komutanlığı davasına devam ediliyor.  Davanın 23 Mayıs'taki duruşmasında esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra bazı suçlardan 5 bin 736'şar yıl hapis cezası istedi.

Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götürmüştü

Hakkında 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar arasında, o dönem Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski pilot Albay Uğur Kapan da yer alıyor. Olay tarihinde Etimesgut'ta konuşlu Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığındaki Kara Havacılık Komutanlığına ait depolardan helikopterle mühimmat taşıdığı gerekçesiyle sanık Ersel Ersoy için de "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir kez ağırlaştırılış müebbet hapis cezası istenmişti. 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:58
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  2. hulusi akar
  3. FETÖ
  4. Ersel Ersoy
  5. Uğur Kapan

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