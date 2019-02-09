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Almanya'da FETÖ'cülerden DİTİB üyesine bıçaklı saldırı

DİTİB Bretten Yeşil Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik'in, FETÖ mensubu olduğu öne sürülen iki kişi tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:25
Almanya'da FETÖ'cülerden DİTİB üyesine bıçaklı saldırı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bretten Yeşil Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu öne sürülen iki kişi tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

DİTİB Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Çelik'in yerel saatle çarşamba günü 23.00'te iki kişi tarafından kelepçelenip tehdit edildiği, bıçakla yaralanıp bir tabancanın kabzasıyla başına vurularak yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kendilerinin Gülen cemaatinden (FETÖ terör örgütü) olduğunu söyleyen saldırganlar bazı isimler verip tehditler savurarak olay yerinden uzaklaşmışlar. Konu hemen polise intikal ettirilmiş ve gerekli bilgiler verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıyla, daha önce DİTİB camilerine karşı yapılan terör saldırılarının farklı bir boyut kazandığı kaydedilen açıklamada, "DİTİB camiası olarak yetkililerden olayın bütün yönleri ile araştırılarak bir an önce aydınlatılmasını, DİTİB camileri ve yöneticilerinin güvenliği konusunda daha hassas tedbirler alınmasını talep ediyoruz." denildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"DİTİB camiası, her zaman kavga ve şiddetten uzak mutedil bir camiadır. Bu olayda da serinkanlılığını koruyacak, aklı selim üzere hareket edecek, provokasyona düşmeyecek ama konunun takipçisi olacaktır. DİTİB camiası olarak Sayın Başkan Yardımcımıza Allah'tan şifalar diliyor, bütün aile olarak yanında olduğumuzu ifade ediyor ve bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 06:27
  1. bıçaklı saldırı
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. Anadolu Ajansı

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