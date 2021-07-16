'FETÖ’cüler 15 Temmuz’da halktan ummadıkları bi̇r tokat yedi'

Faruk Arslan

Akit Medya kurucusu ve Grup İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’yla 15 Temmuz direnişinin 5. yıldönümünde bir söyleşi gerçekleştirdik. Karahasanoğlu, 15 Temmuz’da milletin FETÖ’cü alçaklara, bölücülere ve emperyalistlere Osmanlı tokadı vurduğunu dile getirdi.

Şükür ki muvaffak olamadılar

İlk olarak 15 Temmuz’la ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

15 Temmuz; 40 senedir yapılanmasını sürdürmüş derin bir yapının sahneye çıkışıdır. Allah’a şükrediyoruz ki o derin yapı muvaffak olamadı. FETÖ’cü alçaklar, hiç tahmin edemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Halktan ummadıkları bir tokat yediler. Darbelerden çok çekmiş bir milletin; liderini yalnız bırakmadığını gördüler.

Allah yardım etti

FETÖ’cü darbecilerin başarısız olmasında en önemli unsur neydi?

FETÖ’cülerin başarısızlığında birçok unsur rol oynadı. MİT’in darbe girişimini haber alması sonrasında yönetime el koyma girişiminin harekete geçme saatinin erkene çekilmek zorunda kalınması FETÖ’cülerin başarısızlığında çok önemli bir rol oynadı. Her şeyi inceden inceye planlayanlar, Allah’ın lütfu sayesinde darbenin haber alınması sonrasında paniklediler. Darbe saatini erkene alarak yine de hain planlarında ısrar ettiler. Ama başaramadılar. 15 Temmuz zaferi önce Allah’ın yardımı, sonra Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu ve son olarak da milletin direnişi sayesinde kazanılmıştır.

Riyakârlar Akit'e saldırdı

FETÖ’cülerin devletin her kademesine sızmasında neyin önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

FETÖ’cülerin en bariz özellikleri çok iyi takiyye yapmaları, riyakâr olmalarıdır. Akit Medya olarak biz kuruluşumuzdan itibaren, sürekli bu grupla ihtilaf yaşadık. Bir anlamda çatışma içerisinde olduk. Bunların savundukları ılımlı İslam’a karşı bizler, “Müslüman’a şefkatli, kâfire şedid olacağız” dedik. Yani temelde bunlarla ters düşünüyorduk. Onlar da Akit’e yönelik kirli bir algı operasyonu da yürüttüler. Anadolu’daki abonelerimize “Akit’i alırsanız başınız belaya girer” deyip kendi gazetelerini satmaya çalıştılar. Akit’i sürekli gayrimeşru bir yayın organı gibi göstermeye çalıştılar.

Destansı mücadele

Peki, FETÖ’cülerin önlerini açan ve postmodern darbe olarak tanımlanan 28 Şubat için neler söylersiniz?

28 Şubat sürecinde de darbeye karşı çıkma şuuru vardı ama rahmetli Erbakan Hoca, “Sokağa çıkmayın’ dedi. Hoca o günkü şartlar içerisinde risk almanın getirisinden daha fazla götürüsünün olacağını düşündü. Daima sükûneti tavsiye etti. Bir de hocanın mizacı, darbeye karşı halk direnişini organize etmeye uygun değildi. Hoca, konuları konuşarak, ikna ederek çözme meyillisi idi. 15 Temmuz’daki mücadele ise Erdoğan’ın mizacına uygun bir direnişti.

15 Temmuz zaferi ümmet için de anlamlı olmalı. Elbette. Halkı Müslüman olan devletlerin kahir ekseriyeti maalesef Batı’nın sömürgesidir. Bunda en önemli rol de bu ülkelerin yöneticilerinin Batı’ya hayranlık duymalarıdır. İslam ülkelerinin büyük çoğunluğunda devlet deneyimi yok. İslam dünyası ayağa kalkacaksa Türkiye önderliğinde kalkacak. Bu bayrak Türkiye’de düştü tekrar ülkemizde inşallah ayağa kalkacak. Allah muhafaza bu darbe başarılı olsaydı, hem Türkiye bitecekti hem de İslam ülkelerinin ayağa kalkma ihtimalleri sonlanacaktı. Ümmetin geleceği de tehlikeye girecekti. Bu darbenin başarısız olması ümmetin geleceği açısından da ümitlerimizi canlı tutmaya yaradı.

İyi sınav verildi

Gazetesi, televizyonu, internet sitesi, sosyal medyadaki etkin paylaşımları ile önemli bir medya grubunun başındaki isim olarak 15 Temmuz akşamı Türk medyasının tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Akit Medya Grubu, kurulduğu günden bugüne kadar darbecilerle ve vesayet odaklarıyla hep mücadele etmiştir. Onlara direnmiştir. 15 Temmuz akşamı da biz aynı şuurla hareket ettik. Türk medyasının kahir ekseriyeti de 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerindeki cuntaya destekçi tavırlarının aksine 15 Temmuz darbesine net bir tavır koydu. Hain teşebbüsün karşısında yer aldı. Bu da 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğramasında önemli rol oynamıştır. Sonrasındaki dönemde bazı medya organlarında, FETÖ’cü darbecilere destek mahiyetinde savunmalar yapılıyor olsa da, darbe sırasında çok küçük bir azınlık dışında Türk medyası darbeye karşı çıkmıştır.