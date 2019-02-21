0553 313 94 23

FETÖ'cüden soru hırsızlığı itirafı: Çaldık

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski komiser yardımcısı, örgütün soru hırsızlığını tek tek anlattı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:47
FETÖ'cüden soru hırsızlığı itirafı: Çaldık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski komiser yardımcısı, örgütün soru hırsızlığını anlattı.

2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine geçen hafta 76 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda bin 112 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı B.S, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meslekten 2016 yılında ihraç edilen ve FETÖ'nün çözülmesi için bildiklerini anlatacağını belirten B.S, örgütle, ailesinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle 12 yaşında tanıştığını dile getirdi.

Lise döneminde kısa süre FETÖ'nün yurdunda kaldığını anlatan eski komiser yardımcısı, üniversiteyi kazanamadığı için polisliğe başvurduğu kaydetti. 

İtirafları sıraladı

Polislik sınavında örgütten herhangi bir yardım almadığını iddia eden B.S, görev yaptığı şehirlerde FETÖ'nün sohbetlerine katıldığını, himmet verdiğini, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'un telefonuna yüklendiğini ve bazı örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu anlattı. 

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin bazı detayları anlatan B.S, şu bilgileri paylaştı:

"2006 ve 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavlarından başarısız oldum. Bu sınavlarda FETÖ'den bir yardım almadım. 2010'daki sınavda ise örgütten yardım alarak başarılı oldum. Manisa'da görev yaptığım 2010'da evde yalnız olduğum bir akşam U.T. adındaki bir komiser yardımcısı benimle iletişime geçerek bir evde buluştuk. Burada 'Cemalettin' (mahrem imam) adındaki örgüt mensubuyla gizli görüştük. Cemalettin, sehpa üzerindeki Kur'an-ı Kerim üzerine elimi bastırarak 'kimseye söylemeyeceğime' dair yemin ettirdi. Yemin ettikten sonra 3-4 teksir kağıdını bana verdi. Teksir kağıtlarının üzerinde sanırım 75 ya da 80 soru vardı. Bu sorular polis meslek mevzuatıyla ilgiliydi. Genel kültürle ilgili sorular yoktu. Sınavda bu soruların tamamı çıktı. Ben de soruların cevapları vardı. Bu soruları yemin ettiğim için eşim dahil hiç kimseye söylemedim." 

Eski komiser yardımcısı B.S, sonuç olarak sınavdan 86 puan aldığını ifade etti.

Aynı şekilde soru verilen başka örgüt üyesini tanıyor musun?" şeklindeki soru üzerine B.S, "Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirdiler. Eşime dahi bunu söyleyemedim. Bunu kimse kimseye söylemedi, söyleyemez de... Eşime bile avukatım aracılığıyla yıllar sonra açıklayabildim. Yemin ettirildiği için kimse kimseye söylemedi. Soruları bu şekilde aldığım için vicdan azabı ve pişmanlık yaşadım. 'Cemalettin' isimli beni yakan şahıs yıllardan beri vicdanımı yakıyor. İnsanların kul hakkına girdim, bunlar yaktı beni. Uyku uyuyamıyorum. Cemalettin karnıma köz ateşi attı." cevabını verdi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:47
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınav

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güzelyalı’ya emekli dinlenme evi
    1. Güzelyalı’ya emekli dinlenme evi
    2. "Bu ülkenin güvenliği ümmetin..
    3. Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al |..
    4. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
    7. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    8. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    9. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    10. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    11. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    12. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    13. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    14. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    15. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    16. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    17. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    18. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    19. Standardizasyon teknik altyapısı..
    20. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    21. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    22. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
    23. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
    24. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    25. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
    26. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    27. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
    28. Erdemli’de spor merkezine psikolog..
    29. "Wings For Life World Run 2019"..
    30. Yıldırım: “Göreve gelir gelmez..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı