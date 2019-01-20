FETÖ’cü Yakup Saygılı’nın kayıp tableti ABD'de ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda 35 yıl çalışan Metin Topuz hakkında iddianame hazırladı. 25 Aralık yargısal darbe girişimi yöneten FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, tablet bilgisayarın 20 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderken yolculuk esnasında kaybolduğunu iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp bilgisayarın izini uçak biletlerinden çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin arkasında kim yada kimlerin bulunduğuna tespit etmeye yönelik soruşturmada tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile bakanların da bulunduğu 30 kişi müşteki olarak yer aldı. Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame, 17 Aralık kumpası yargılamasının devam ettiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderildi

Metin Topuz’un irtibatı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi öncesi ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren sanıklarla yoğun irtibatına dikkat çekildi.

Casusluk maksadı

İddianamede; Metin Topuz'un, FETÖ'nün giriştiği kumpas soruşturmalarında kendisine iletilen bilgiler ışığında soruşturmaların yönlendirilmesinde irtibatları sayesinde aktif görevler aldığı, kumpas soruşturmalar kapsamında örgütün usulsüz şekilde elde ettiği izah olunmaya çalışılan devlet sırlarına vakıf olduğu ve bu sırları siyasi ve askeri casusluk maksadıyla ele geçirdiğine dikkat çekildi.

İddianamade; Metin Topuz'un gerçekleştirilmeye çalışılan kumpas soruşturmada sürecin ve dosya safahatının takip ve koordinesini yapmak suretiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütün işlediği anlaşılan Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve gizliliğin ihlali, suçlarına iştirak ederek, ayrıca casusluk eylemleri kapsamında hareket ettiği ve üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığına dikkat çekildi.

Metin Topuz, Adil Öksüz’ü kaçıran Erdal Şen ile irtibatlı

İddianamede; ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda 35 yıl çalışan Metin Topuz'un, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün bacanağı olan Erdal Şen'le 25 Eylül 2006 tarihinde telefon irtibatı olduğu bildirildi. Habertürk gazetesi eski Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz'ün kaçırılmasına ilişkin yardım ettikleri iddiasıyla tutuklanmış, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tam 54 görüşme

İddianamede; Metin Topuz'un, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi olan Ali Sami Yıldırım'ın telefon hattı ile 2015 yılı içerisinde iletişim sağladığı tespit edilen Muhittin Özbaşı adına kayıtlı telefon hattı ile 54 kez irtibat kurduğu ifade edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi; FETÖ'den tutuklu olan Ali Sami Yıldırım'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhuttin Özbaşı'nın da ByLock kullanıcı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Marangoz savunması

Metin Topuz, Muhittin Özbaşı'nı marangoz olması sebebiyle tanıdığını, bu mesleği gereği kendisiyle iletişim kurduğunu, Erdal Şen isimli şahsı ise tanımadığını, görüşme kaydı içeriğini hatırlamadığını iddia etti.

Saygılı’nın kaybolduğu iddia edilen bilgisayarı uçak biletleri çıkardı

25 Aralık yargısal darbe girişimi yöneten FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, Apple marka DN6GYKHFDKNY seri numaralı tablet bilgisayarın 20 Eylül-01 Ekim 2012 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken yolculuk esnasında kaybolduğu iddia etmişti. İddianamede, Yakup Saygılı'nın 20 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasında Amerika'ya gittiği uçakta, 17-25 Aralık kumpasını yürüten Eski İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu, 17-25 Aralık dinlemelerini yasadışı gerçekleştiren Eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro'nun amiri İbrahim Şener ile ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un da bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede; Metin Topuz, Yakup Saygılı, Yasin Topçu ve İbrahim Şener'in 20 Eylül-1 Ekim 2012 tarihlerinde Newyork Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda mali suçlar ve uyuşturucu suçlarıyla görevli savcılarla görüşmeler yaptıkları tespit edildiği bildirildi.

17-25 Aralık kumpası o zaman başladı

İddianamede; 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarında o dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmekte olan ve kumpas 17-25 Aralık soruşturmalarında görev alan müdürlerin katıldığı bu toplantıdan yaklaşık 1 yıl sonra kumpas soruşturmaların operasyona dönüştürüldüğüne dikkat çekildi.

Soruşturma evrakının fezlekesinin bire bir kopyası kullanarak dava açıldı

İddianamede; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2017 yılında söz konusu iki kumpas soruşturma ile ilgili olarak ABD New York eyaleti Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında 17 Aralık operasyonu olarak anılan soruşturma evrakının fezlekesinin bire bir kopyası kullanılarak ve aynı suçlamalar ileri sürülerek dava açıldığı ifade edildi. Mehmet Hakan Atilla da 29 Mart 2017'de ABD'de tutuklanmıştı.

Kayıp tablet, ziyaret sırasında muhataplara teslim edildi

İddianamede; 20 Eylül-01 Ekim 2012 tarihlerinde kaybolduğunu iddia ettiği bilgisayarın ABD New York eyaleti Güney Bölgesi Başsavcılığı ziyaretinde muhataplara teslim edildiği bildirildi.

İddianamede; "Yakub Saygılı'nın ise bu seyahat sırasında bilgisayarını kaybettiğini iddia ettiği anlaşılmış olup, tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, şüpheli Metin Topuz'un da iştirak ettiği bu gezide kaybolan tablet bilgisayarın ziyarette ilgili muhataplara teslim edildiği ve bu suretle de daha sonra ABD ülkesinde açılan davaya da esas teşkil etmek suretiyle o tarihe kadar ele geçen usulsüz deliller ve tespitlerin yurt dışına kaçırıldığı anlaşılmıştır. Bu suretle de Metin Topuz'un casusluk eylemlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır" denildi.