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Gündem FETÖ’cü Uslu yine ne dediğini bilmiyor!
Gündem

FETÖ’cü Uslu yine ne dediğini bilmiyor!

Her fırsatta FETÖ terör örgütünü öven firari Emre Uslu yine en iyi bildiği işi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 17:04:00 -
FETÖ’cü Uslu yine ne dediğini bilmiyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Her fırsatta FETÖ terör örgütünü öven firari Emre Uslu yine en iyi bildiği işi yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti hükümetinin ekonomiyi batırdığını iddia eden Uslu oluşan olağan üstü şartları ve küresel krizi göz ardı ederek yaptığı paylaşımda, “2013 yılına kadar aynı ülke, aynı parti, aynı lider, aynı toplum ve aynı sistemle ekonomi ve demokraside BAŞARILI olan bir devlet 2014 sonrası DİBE çakılıyorsa şu soruyu sorarsın: 2013’de NE DEĞİŞTİ ki çakılmaya başladık? O değişen şeyi itiraf edebilirsen nedeni buldun demektir” ifadelerini kullandı.

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