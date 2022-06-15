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Aktüel FETÖ’cü Uslu yine ne dediğini bilmiyor!
Aktüel

FETÖ’cü Uslu yine ne dediğini bilmiyor!

Her fırsatta FETÖ terör örgütünü öven firari Emre Uslu yine en iyi bildiği işi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 16:57:00 -
FETÖ’cü Uslu yine ne dediğini bilmiyor!

YENİ AKİT  ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan ve dün şehit olan J. Asb. Kd Üçvs. Güngör Gencer’in ailesine baş sağlığı diledi. İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “1 Nisan 2018 tarihinde görev başındayken yaşanan elim bir trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan ve dün şehit olan J. Asb. Kd Üçvs. Güngör Gencer evladımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. @Jandarma Teşkilatımızın ve ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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