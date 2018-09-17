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FETÖ’cü Uslu ve Opçin’e hakkında yeni dava açıldı

15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası ülkenin ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve FETÖ soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in ölümü ardından, sosyal medyada örgütün faaliyetleri doğrultusunda Alper’i karalayan paylaşım yapan Emre Uslu ve Tuncay Opçin hakkında dava açıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:58
FETÖ’cü Uslu ve Opçin’e hakkında yeni dava açıldı

15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası ülkenin ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve FETÖ soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, geçen yıl makam aracıyla trafikte bulunduğu sırada, hafriyat kamyonuyla çarpışması sonrası araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetmişti.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne müzahir yayın kuruluşlarında yazarlık yapan Emre Uslu ve Tuncay Opçin, Alper'in ölümü ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uslu, "Bir sürü masum insanı içeri tıkan başsavcının üzerine kamyon devrilmiş ölmüş. Yaşasın zalimler için cehennem" benzeri paylaşımlarda bulundu. Opçin ise, "Başsavcı için son sözüm, cesedine bir damla su dökenin de anasını .." yazdı. Paylaşımlar ardından ikili hakkında soruşturma başlatıldı.

"TOPLUMUN HASSASİYETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yürütülen soruşturma sonunda Opçin ver Uslu hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, "FETÖ'nün kurucu ve yönetici pozisyonunda bulunan ikilinin sosyal medya platformlarının örgütsel amacı doğrultusunda algı yönetimi yaptığı, FETÖ'ye karşı etkin şekilde mücadele eden ve mücadeleleriyle tanınan Alper'İn örgüt hedefindeki kamu görevlisi olması nedeniyle karalanmaya çalışıldığı kaydedildi. FETÖ'yle mücadeleyi akamete uğratmak ve mücadele hassasiyetini ortadan kaldırmak ve toplum direncini kırmaya yönelik örgütsel faaliyette bulunduğu kaydedilen iddianamede, "yurtdışında bulunan ikili hakkında yakalama emri bulunduğu kaydedildi.

22,5 YIL İSTENDİ

Savcılık, örgüt kurucusu ve yönetici olan Emrullah Uslu ve Tuncay Opçin hakkında, "Silahlı Terör Örgütü kurma, yönetme ve Terör Örgütü propagandası yapma" suçlarından dava açtı. İki şüphelinin 22,5 yıla kadar hapisleri isteniyor.

(Sabah)

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:58
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  2. FETÖ
  3. dava
  4. Tuncay Opçin
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