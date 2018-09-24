FETÖ'cü Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden önce Amerika'ya giderek FETÖ elebaşı Gülen'in yanına sığınan Hakan Şükür, gündemdeki af tartışmalarından umutlanmış olsa gerek.

Galatasaray'ın Aksihar'a 3-0'lık ağır bir skorla yenilmesinin ardından tweet atmaya başlayan Hakan Şükür, Türkiye'deki futbol yorumcularını eleştirdi.

KEŞKE YORUM YAPSAK: Şükür, "Keşke bir yerlerde yorum yapsak da, kelimelere sığmayacak fikirlerimizi sunarak futbolseverlere, ülkedeki yorumculara ve gençlere futbolun kendilerine dayatılan şeyler gibi olmadığını anlatabilseydik." ifadelerini kullandı.