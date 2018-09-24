0553 313 94 23

FETÖ'cü Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

Galatasaray'ın Aksihar karşısında aldığı mağlubiyetin ardından üst üste tweet'ler atan FETÖ'cü Hakan Şükür, yorumculuk yapmak istediği ifade etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:57
FETÖ'cü Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden önce Amerika'ya giderek FETÖ elebaşı Gülen'in yanına sığınan Hakan Şükür, gündemdeki af tartışmalarından umutlanmış olsa gerek.

Galatasaray'ın Aksihar'a 3-0'lık ağır bir skorla yenilmesinin ardından tweet atmaya başlayan Hakan Şükür, Türkiye'deki futbol yorumcularını eleştirdi.

KEŞKE YORUM YAPSAK: Şükür, "Keşke bir yerlerde yorum yapsak da, kelimelere sığmayacak fikirlerimizi sunarak futbolseverlere, ülkedeki yorumculara ve gençlere futbolun kendilerine dayatılan şeyler gibi olmadığını anlatabilseydik." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 08:57
  1. hakan şükür

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reyhanlı katliamının planlayıcısı terörist Nazik adliyede
    1. Reyhanlı katliamının planlayıcısı..
    2. İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat..
    3. İlk adım bugün atılıyor
    4. İnternetle tanıştılar, hayatlarını..
    5. Rumlarda Türkiye paniği!
    6. Reyhanlı faili Nazik adliyeye getirildi
    7. Ukrayna'da Rusça şarkı söylemek ve..
    8. Küresel piyasalar yeni haftada Fed'i..
    9. Yerli helikopterin motorunun gücü test..
    10. Dolarda son durum
    11. İran'dan Amerika ve İsrail liderlerine..
    12. Faizsiz getiriye talep arttı
    13. FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme
    14. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    15. Bakanlık uyardı! Eğer kırmızı etiket..
    16. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    17. Büyükelçi Andrey Karlov'un katilinin..
    18. Meteoroloji: Kutup soğukları geliyor
    19. İŞKUR TYP ilanları
    20. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!