FETÖ’cü subay tutuklandı
Balıkesir’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen subay ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.03 Nisan 2019 Çarşamba 10:21
Balıkesir’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen subay ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de FETÖ operasyonları devam ediyor. Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden ifade vermek üzere çağrıldı. Balıkesir Bakım Okulu’nda Öğretmen Üsteğmen iken KHK ile ihraç edilen Ö.H.B.’nin, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadesi alındıktan sonra adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUM YAZ