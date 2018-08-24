Sabri Çolak kimdir? Fethullah Gülen'in 'köpeği' Sabri Çolak öldü mü?

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ mensupları başarısız darbe girişimi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunlardan biri de örgütün kanallarında "FETÖ'nün köpeğiyim" diyerek meydan okuyan Prof. Sabri Çolak, cezaevinde hayatını öldü.

Sabri Çolak kimdir ? Çolak Gülen'in Köpeğiyim demişti. Üniversite kampüsünde "Fethullah Gülen'in köpeğiyim" diyen Sabri Çolak gözaltındaki ifadesinde 'Gülen gözümden düşmüştür' demişti. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen için, "Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim" diyerek propaganda yaptığı savcılık soruşturmasında yer almıştı. Darbe gecesi tutuklanan Öğretim Üyesi Çolak, sorgu duruşmasında ise Gülen için, "Fethullah Gülen'e olan saygım ve sevgim bitmiştir" demişti.