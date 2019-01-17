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Sivas'ta FETÖ'cü polis yakayı ele verdi

Sivas'ta FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içinde olduğu iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.

17 Ocak 2019 Perşembe 10:45
Sivas'ta FETÖ'cü polis yakayı ele verdi

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/ soruşturması kapsamında, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içinde olduğu tespit edilen polis memuru gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis memuru M.A. hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, polis memuru M.A'yı gözaltına aldı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:45
  1. Sivas
  2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. FETÖ
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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