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FETÖ'cü operasyon esnasında telefonu çukura attı! Sular çekilince ortaya çıktı

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evine yapılan ve 6 kişinin tutuklandığı operasyonda evin balkonundan su dolu inşaat çukuruna atılan telefon, tonlarca su tahliye edilerek bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 09:43
FETÖ'cü operasyon esnasında telefonu çukura attı! Sular çekilince ortaya çıktı

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evine yapılan ve 6 kişinin tutuklandığı operasyonda evin balkonundan su dolu inşaat çukuruna atılan telefon, tonlarca su tahliye edilerek bulundu. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi. 
Örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evinde Kamuran E., H.S., Murat Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G. yakalandı. Zanlılar evde yere yatırılıp kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. 

Polis yaptığı çalışmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok büyük darbe alan örgütün yeniden yapılanma, kendine taraftar bulma ve devlet kademelerine sızma yapmak için görevlendirme yaptığını belirledi. Şahısların hepsinin 'asker imamı' olduğu, yoksul ve zeki çocukları bu kez çok gizli bir şekilde FETÖ taraftarı yapıp daha sonra da sınavlara hazırlayarak askeri okullara yerleştirmeyi amaçladıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Kamuran E.'ye ise bizzat terörist başı Fetullah Gülen tarafından 'çocukları sınavlara iyi hazırlayan', 'iyi seçen' anlamında örgüt tarafından kullanılan 'bahçıvan' lakabı verildiği öğrenildi. 

Zanlılardan E.G. aranması olduğu için sorguya alındıktan iki gün sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Diğer 5 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Bu arada polis eve girdiği sırada bir kişinin balkondan aşağıya telefon attığını tespit etti. Olaydan sonra polis telefonun gaybubet evinin yan tarafındaki inşaat kazısının su dolu alanına düştüğünü belirledi. Polis, belediyeden yardım isteyerek tonlarca suyu tahliye edip inşaat kazı alanında telefon aramaya başladı. Polis, telefonu çamur içine saplanmış halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı parmak izi çalışmasında Murat Y. isimli zanlının parmak izine rastlandı. 

İfadesine başvurulan Murat Y.'nin "Telefon benim değil. Evde bir ara elim değmiştir, telefonun kime ait olduğunu bilmiyorum" diye ifade verdiği öğrenildi. 

Telefon, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polis, telefonun Murat Y.'ye ait olduğunu, üst düzey FETÖ üyeleri ile bu telefonla görüştüğünü, telefonun da ABD'den gönderildiğini tahmin ediyor. 
 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:43
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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