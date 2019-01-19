FETÖ'cü öğretmenin "ticari sır" yalanı tutmadı

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün üst düzey kamu görevlilerinden sorumlu olduğu iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen eski din kültürü öğretmeni hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın "ticari sır" olduğunu öne sürdüğü örgütsel verileri yok etmek için kullandığı telefonu formatladığı bilgisi yer aldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Ömer Hakan Kısıkkaya hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması, tanık beyanları, delil değerlendirmesi gibi bölümlerin yer aldığı gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin amacı, stratejisi, yapılanması, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılara yer verildi.

Kararda, sanığın ByLock programına defalarca giriş yaptığı, Bank Asyaya örgüt elebaşının çağrısından sonra önemli miktarda para yatırdığı belirtilerek, Kısıkkaya'nın örgüt içerisinde "Faruk" kod adını kullandığı kaydedildi.

Sanığın örgüt içerisinde kaymakamlar başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarının üst düzey sorumlusu olduğu anlatılan kararda, Kısıkkaya ile "G" serisi 1 dolarlık 2 banknot ele geçirildiği bildirildi.

Kararda, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen eski kaymakam C.M. ve üst düzey polislerin sanık hakkındaki beyanlarına da yer verilirken, sanığın bu kişilerin sorumluluğunu yaptığını vurgulandı.

Sanığın ByLock yazışmalarına da yer verilen gerekçeli kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Her ne kadar sanık ByLock programını kullanmadığını savunmuş ise de ByLock tespit tutanaklarına göre sanığın adına kayıtlı GSM hattı üzerinden programı kullandığı tespit edilmiştir. Programa giriş için kullanıcı adının 'aaa345', şifresinin ise sanığın ismi ve soy isminin baş harflerini içeren 'ohk987' olduğu, adı sütununda tanık beyanlarına göre sanığın kod adını içeren 'Faruk44 vc.' ibaresinin olduğu belirlenmiştir. Mesaj içeriklerinde, sanığın FETÖ/PDY üyelerince kullanılan Tango ve Eagle uygulamalarına ilişkin kullanıcı numarası paylaşımı yaptığı, ByLock'tan sanığa, 'Amerikaya gittiğimde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesi idi dedi.' şeklinde mesaj attığı, dershanelerin kapatılması sürecinde sanığın başka bir ByLock kullanıcısına '23 ilde ve ilçelerde dershaneler valilik kararıyla kapatılıyor, idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma kararı başvurusu yapıldı mı?' diye sorduğu, sanıktan Eagle şifresi sorulduğunda 'Eagle eklemeyelim abi tango üzerinden çalışalım.' şeklinde cevap verdiği anlaşılmıştır."

- Örgütsel verileri yok etmiş

Sanığın el konulan cep telefonunu formatladığının tespit edildiği gerekçeli kararda, "Sanık telefonunu formatlamasının sebebinin ticari sırlarının açığa çıkmasını önlemek olduğunu söylemiş ise de bu savunma, sanığın din kültürü öğretmeni olması, temayüz eden bir ticari faaliyetinin dosya kapsamında ve kendi beyanlarında tespit edilememesi, bu yönüyle telefonu formatlamasının sebebinin örgütsel verileri yok etme amacına matuf olduğunun değerlendirilmesi nedeniyle itibar görmemiştir." ifadesine yer verildi.

Dosya kapsamında sanığın FETÖ içerisinde uzunca süre aktif ve önemli konumda faaliyet gösterdiği, ByLock yazışmalarıyla ortaya konulan suç kastının yoğunluğu, birbirini destekleyen ve kendi içinde tutarlı tanık beyanlarıyla net şekilde ortaya konulduğu kaydedilen kararda, örgütte üst düzey bürokrat ve ülke güvenliği için önem arz eden polis memurlarından sorumlu olarak görev yapması, bu surette ortaya çıkan tehlikenin ağırlığıyla örgüte bağlılığının derecesi gözetilerek temel ceza belirlendiği anlatıldı.



