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FETÖ'cü öğretmen gaybubet evinde yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan fizik öğretmeni, Gaziantep'te bulunan gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
FETÖ'cü öğretmen gaybubet evinde yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan öğretmen, Gaziantep'te saklandığı gaybubet evinde yakalanarak Samsun'a getirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen fizik öğretmeni E.K., Gaziantep'te saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı ileri sürülen E.K.'nin gizli haberleşme ağı olan ByLock kaydının bulunduğu öğrenildi.

Samsun'a getirilen E.K.'nin Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
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