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FETÖ'den yargılanan Memduh Boydak'ın eşine hapis cezası

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak, 7 yıl 6 ayhapis cezasına çarptırıldı

20 Kasım 2018 Salı 11:07
FETÖ'den yargılanan Memduh Boydak'ın eşine hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi  Meral Boydak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 12 Temmuz'da görülen başka bir davada 'örgüt yöneticisi' olduğu iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak, 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla açılan davada dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında  tutuksuz sanık Meral Boydak ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Hakkında yapılan iddiaları kabul etmeyen ev kadını Boydak, beraatini istedi. Meral Boydak, "Yazılı ve önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Meral Boydak'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay  hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, cezanın infazına kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verirken, imza şartını ise kaldırdı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:07
  1. FETÖ/PDY soruşturması
  2. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Memduh Boydak
  4. Meral Boydak
  5. hapis cezası

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