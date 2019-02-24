FETÖ’cü komiser yardımcısı tutuklandı Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, FETÖ’den tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, FETÖ’den tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde aktif olarak görevli komiser yardımcısı, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, Tokat iline gönderildi. Tokat’ta yapılan soruşturma sonrası adli makamlara çıkarılan komiser yardımcısı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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