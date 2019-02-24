FETÖ’cü komiser yardımcısı tutuklandı
Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, FETÖ’den tutuklandı.24 Şubat 2019 Pazar 12:25
Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, FETÖ’den tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde aktif olarak görevli komiser yardımcısı, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, Tokat iline gönderildi. Tokat’ta yapılan soruşturma sonrası adli makamlara çıkarılan komiser yardımcısı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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