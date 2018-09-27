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FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında aranan karı-koca, saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:49
FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün orta ve lise düzeyince öğrenci sorumlusu oldukları tespit edilen kadın ile aynı sorumluluk görevinde bulunan kocası saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Fait Murat Sayıcı ve karısı Zeynep Sayıcı'nın, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saklandıkları gaybubet evinde oldukları tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu gaybubet evine Salı gecesi operasyon düzenledi. FETÖ'ye ait çeşitli kurumlarda daha önce çalıştıkları ortaya çıkan karı-kocada ikişer ByLock bulunduğu ortaya çıktı.

Fait Murat Sayıcı'nın 69 bin 614 kez, eğitim fakültesi mezunu olan karısı Zeynep Sayıcı'nın ise 2 bin 619 kez ByLock erişimi sağladıkları tespit edildi. Fait Murat Sayıcı'nın örgütün orta ve lise düzeyinde erkek öğrenci, eşinin ise kız öğrenci sorumlusu oldukları ortaya çıktı. Zeynep Sayıcı'dan bir adet sahte kimlik ele geçti. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Fait Murat Sayıcı ve Zeynep Sayısı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:49
  1. Samsun
  2. fetö operasyonu
  3. FETÖ'cü karı koca
  4. Gaybubet operasyonu
  5. Gözaltına alındı

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