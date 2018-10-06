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FETÖ'cü İpek mahkemede sinir krizi geçirdi

Firari İpek’in Londra’da yargılandığı davaya Türk yargısının gönderdiği gizli tanık damgasını vurdu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:14
FETÖ'cü İpek mahkemede sinir krizi geçirdi

Türkiye’nin yurtdışında attığı adımlar ve MİT operasyonları FETÖ’nün elebaşlarının kimyasını bozuyor. FETÖ’nün finans ayağının en önemli ismi Hamdi Akın İpek’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava geçtiğimiz hafta Londra’da görüldü. Westminster İlk Derece Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Akın İpek’i bir sürpriz bekliyordu. Türk yargısı tarafından gönderilen bir ‘gizli tanık’ salonda yerini aldı. Gizli tanığın, kirli çamaşırlarını tek tek anlatması üzerine Akın İpek sinir krizi geçirdi. 
 
İpek salondan atıldı
 
Akşam’ın edindiği bilgilere göre, örgütün finans ayağını tek tek anlatmaya başlayan gizli tanığın, İngiliz mahkemelerinde usulen sanık karşısına çıkarılamayacağını söyleyen avukatlar ve İpek tanığın kimliğinin açıklanmasını istedi. Yargıç bu durumun İngiltere yargı usullerine uygun olduğunu söyleyip İpek’i susturdu. İpek bunun yüksek sesle tepki gösterince yargıç tarafından dışarıya atıldı. Duruşma 28 Kasım’a ertelendi. Duruşma sonunda verilen ara kararlarda İpek’in kefalet koşullarının hafifletilmesi ve pasaportunun geri verilmesi yönündeki talebi reddedildi.  
 
110 yıl hapis istemi
 
Akın İpek hakkında kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek’in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davası çerçevesinde yakalama kararı bulunuyor. İpek ayrıca elebaşı Fetullah Gülen’in bir numaralı sanığı olduğu FETÖ çatı davasının da sanıkları arasında yer alıyor. “Terörizmin finansmanı, silahlı terör örgütüne üye olmak, vergi usul kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanmak, özel belgede sahtecilik” suçlarıyla suçlanan İpek hakkında iki davada toplam 110 yıl hapis cezası istemi bulunuyor. 
 
Kefaletle serbest kaldı
 
Akın İpek 23 Mayıs tarihinde İngiltere’de gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmış, 50 bin sterlinlik kefalet ile serbest bırakılarak pasaportuna el konulmuş, denetimli serbestlik uygulamasına tabi olmuştu
 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:14
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