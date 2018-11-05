0553 313 94 23
impression

FETÖ'cü İpek külçe külçe altın çalmış!

Altın madeni işleten finansörü İpek, 4 sene boyunca toplam 11 milyon TL değerinde altın ve gümüşü kayıt dışı bırakmış.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:59
FETÖ'cü İpek külçe külçe altın çalmış!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ finansörü Koza-İpek Holding bünyesindeki altın madenlerindeki usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcı vekili Musa Yücel'in hazırladığı iddianamede şüphelilere, "Kamu kurum ve kuruluşları hakkında dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak" suçlamaları yöneltildi.

İddianamede, SPK müfettişlerinin Koza 11 Altın A.Ş. bünyesindeki Mastra madeninde yapılan üretimi mercek altına aldığı, tesislerde kayıt dışı bırakılan külçe altın üretimindeki kaçağın 2011-2015 döneminde holdinge bağlı tüm tesis ve dökümlerinde gerçekleştiği belirtildi. Bu kapsamda, tüm tesis ve dökümlerde yapılan kayıt dışı üretime ilişkin ayrıntılar rapora döküldü.

Söz konusu tarihler arasında kayıt dışı altın miktarının 8 milyon 756 bin 764 gram, gümüş miktarının ise 3 milyon 734 bin 50 gram olduğu belirtildi. Rapora göre kayıt dışı bırakılan toplam altın ve gümüşün değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu yani 11 milyon TL'ye tekabül ettiği ifade edildi.

Ayrıca 2009 ile 2015 yıllarında 'devlet hakkı' olan 20 milyon 872 bin 501 TL'nin eksik ödendiği kaydedildi. Öte yandan Maden İşleri Genel Müdürlüğüne üretim ve satış rakamlarının eksik beyan edildiği belirtildi. İddianamedeki tespitlere göre, 3 ayrı kalemde yapılan vurgunun boyutunun 40 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:59
  1. Ankara
  2. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da 'Bylock rekortmeni' hücre evinde enselendi
    1. Samsun'da 'Bylock rekortmeni' hücre..
    2. Galatasaray'dan sert açıklama:..
    3. İhsan Şenocak'tan Bakanlığa Sıla..
    4. FETÖ-PKK gölgesinde içkili festival
    5. Karabük'te tartışma kanlı bitti: 3..
    6. Bağdat Caddesi'nde drift yapan..
    7. Otobüs otomobil durağına daldı: 3 kişi..
    8. Amerika'nın özel temsilcisinden..
    9. Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı!..
    10. Elazığ'da donmak üzereyken kurtarıldı
    11. Bakan Koca açıkladı: Çalışma başlattık
    12. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan..
    13. Tüm Türkiye onu konuşuyordu.....
    14. Amerika'dan tarihin en önemli seçimi..
    15. Katil İsrail askerleri 17 Filistinliyi..
    16. Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini kim verdi?
    17. Galatasaray'dan yabancı hakem tavsiyesi!
    18. Amerika'dan flaş açıklama! Hesap..
    19. Yakalandığı yerde tutuklanacak!
    20. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!