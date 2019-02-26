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FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi, cezası 10 yıldan 2 yıla düştü

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olarak mahkemeye 100 isim veren, 60’ını teşhis eden FETÖ’nün mahrem imamının cezası 10 yıl 6 aydan 2 yıl 2 ay 7 güne düştü.

26 Şubat 2019 Salı 14:37
FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi, cezası 10 yıldan 2 yıla düştü

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olarak mahkemeye 100 isim veren, 60’ını teşhis eden FETÖ’nün mahrem imamının cezası 10 yıl 6 aydan 2 yıl 2 ay 7 güne düştü.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanık E.D. ile avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlıkta bulunduğunu söyleyen FETÖ’nün mahrem yapılanmasında öğretmen olan tutuksuz sanık E.D. mahkemede savunmasında “Örgüt ile ilgili bildiğim her şeyi anlattım. 100 kişinin ismini verdim, gösterilen 100 kişiden 60’ını bizzat teşhis ettim. Bilmediğim bir suç işlediysem çok pişmanım, devlete, millete zarar verecek bir faaliyette bulunmadım” diye konuştu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.D.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan önce 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümlerini de uygulayan mahkeme heyeti, sanığa neticeten 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:37
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