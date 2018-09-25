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FETÖ'cü Ilıcak oyunu bakın hangi partiye vermiş!

Avukat Eren Keskin, FETÖ davasında müebbet hapsi istenen Nazlı Ilıcak'ı cezaevinde ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ilıcak'ın, toplumsal barış istediğini bu yüzden de oyunu HDP'ye verdiğini söyledi.

25 Eylül 2018 Salı 18:36
FETÖ'cü Ilıcak oyunu bakın hangi partiye vermiş!

Terör örgütü FETÖ'ye yayın organları üzerinden destek verecek açıklamalarda bulunan ve bu suçtan müebbet hapis cezası istemiyle eski gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, HDP'ye oy verdiği ortaya çıktı.

Avukat Eren Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ilıcak'ın, toplumsal barış istediğini bu yüzden de oyunu HDP'ye verdiğini söylediğini belirtti.

Keskin, "Bugün cezaevinde, Nazlı Ilıcak'ı ziyaret ettim.74 Yaşında bir kadın gazeteciye yapılan haksızlığa, isyan ettim" derken, "Nazlı Ilcak, 'ben düşünce suçlusuyum, sadece toplumsal barış istiyorum. Bu yüzden oyumu HDP'ye verdim' dedi"diye belirtti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 18:36
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