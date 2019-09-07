0553 313 94 23

FETÖ’cü HDP’liden analara saygısızlık

Terör destekçisi HDP’nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP/PKK'nın kaçırdığı evlatları için eylem düzenleyen acılı anneler için “Medyanın desteği ile gündem oluşturuyorlar” ifadesini kullandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
FETÖ’cü HDP’liden analara saygısızlık

 Göksel Çağlav  Ankara 

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, sözde kaçırıldığı iddia edilen FETÖ’cüleri savunurken, evlatları zorla HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için, HDP binası önünde anaların eylemine, “Medyanın desteği ile gündem oluşturuyorlar” ifadesini kullandı. Dilinin ucuyla “Analar ağlamasın” derken bile ayrımcılık yapan Gergerlioğlu, “Ne Kürt anası ağlasın ne Türk anası. Ne de üzerinden rant elde edilsin. Anaları ayrıştırmıyoruz ama cumartesi annelerine her zulmü yapanların, son 6 ayda kaçırılanların eş ve analarını görmeyenlerin çifte standardını da görüyoruz. Biz bunu yapmayacağız. Tüm anaların derdi, derdimizdir” dedi. Gergerlioğlu’nun bu açıklamasına tepki gösteren MHP Ordu Millitvekili Cemal Enginyurt, “Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ’nün Meclis’teki sesidir. Dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı ve hakkında soruşturma başlatılmalıdır” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
  1. Ankara
  2. Terör örgütü PKK
  3. HDP
  4. Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu
  5. FETÖ
  6. HDP/PKK
  7. MHP Ordu Millitvekili Cemal Enginyurt

YORUM YAZ

  • kalelikaleli26 dk önce
    bu acılı anneler gündem oluşturmuyor sizlerden çocuklarını geri istiyor diyorlar ki:sizin çocuklarınız avrupalarda debdebe içinde fink atarken para içinde yüzerlerken özel okullarda el bebek gül bebek büyürlerken.bizim çocuklarımızı dağa kaçırmayın terörist yapmayın.kendi çocuklarınızı gönderin diyorlar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı 12 Eylül’de açılıyor
  1. Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve..
  2. Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu
  3. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 3..
  4. Aydın efeleri kurutuluş gününü..
  5. Peygamberimizin dilinden eğitim
  6. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
  7. Sezonu başkanla açtılar
  8. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
  9. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
  10. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
  11. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
  12. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
  13. Toprak sempozyumunda halk dansları..
  14. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
  15. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
  16. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
  17. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
  18. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
  19. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
  20. İstanbul'da korkutan yangın!
  21. "Sahamızda kayıp istemiyoruz"
  22. CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi
  23. Fatih’te ahşap bina alev alev yandı
  24. Demirözü İlçesinde ağaçlandırma..
  25. HDP binası önündeki annelere destek..
  26. AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali..
  27. İliç ilçesinde okul güvenliği..
  28. Leventpınar köyünde çıkan yangında..
  29. Kırıkhan’da metruk binalar yıkılıyor
  30. (Özel) HDP önünde eylem yapan annelere..
Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

Günün Karikatürü

7 Eylül 2019
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...