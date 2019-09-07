FETÖ’cü HDP’liden analara saygısızlık

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, sözde kaçırıldığı iddia edilen FETÖ’cüleri savunurken, evlatları zorla HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için, HDP binası önünde anaların eylemine, “Medyanın desteği ile gündem oluşturuyorlar” ifadesini kullandı. Dilinin ucuyla “Analar ağlamasın” derken bile ayrımcılık yapan Gergerlioğlu, “Ne Kürt anası ağlasın ne Türk anası. Ne de üzerinden rant elde edilsin. Anaları ayrıştırmıyoruz ama cumartesi annelerine her zulmü yapanların, son 6 ayda kaçırılanların eş ve analarını görmeyenlerin çifte standardını da görüyoruz. Biz bunu yapmayacağız. Tüm anaların derdi, derdimizdir” dedi. Gergerlioğlu’nun bu açıklamasına tepki gösteren MHP Ordu Millitvekili Cemal Enginyurt, “Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ’nün Meclis’teki sesidir. Dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı ve hakkında soruşturma başlatılmalıdır” dedi.