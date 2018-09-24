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FETÖ'nün kucağına oturan Hakan Şükür'ün 'dönüş' hayali

Galatasaray'ın Aksihar karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Twitter hesabından üst üste mesajlar paylaşan FETÖ'cü Hakan Şükür, yorumculuk yapmak istediğini söyledi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:13
FETÖ'nün kucağına oturan Hakan Şükür'ün 'dönüş' hayali

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden önce ABD'ye kaçarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanına sığınan Hakan Şükür, gündemdeki af tartışmalarından umutlanmış olsa gerek.

Galatasaray'ın Aksihar'a 3-0'lık ağır bir skorla yenilmesinin ardından tweet atmaya başlayan Hakan Şükür, Türkiye'deki futbol yorumcularını eleştirdi.,

"KEŞKE YORUM YAPSAK..."

Şükür, "Keşke bir yerlerde yorum yapsak da, kelimelere sığmayacak fikirlerimizi sunarak futbolseverlere, ülkedeki yorumculara ve gençlere futbolun kendilerine dayatılan şeyler gibi olmadığını anlatabilseydik" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 09:13
  1. Hakan Şükür
  2. FETÖ

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