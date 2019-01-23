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FETÖ firarisi Şükür'den yönetime sert tepki: Hadi oradan beceriksizler

FETÖ firarisi Hakan Şükür, sığındığı ABD'de Galatasaraylı yöneticileri topa tuttu. Şükür, Dubai'den eli boş dönen yöneticileri kastederek, 'beceriksizler' dedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:32
FETÖ firarisi Şükür'den yönetime sert tepki: Hadi oradan beceriksizler

Alan Carvalho transferi için Dubai'ye giden Galatasaraylı yöneticilerin Brezilyalı golcüyü getirmeden İstanbul'a dönecek olması FETÖ'cü Hakan Şükür'ün ABD'de ahkam kesmesine sebep oldu.

Galatasaray'da Alan Carvalho transferi için 3 gün önce Dubai'ye giden yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Brezilyalı golcüyü getiremeden İstanbul'a dönüyor. Transferin gerçekleşememesinin sebebi Alan Carvalho'nun yüksek maliyeti.

Ankaragücü maçında atılan 6 gole rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, forvet transferi içn Galatasaray yönetiminden istekte bulunmuştu. Son yaşanan gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı yöneticileri beceriksizlikle suçlarken bir eleştiri de Hakan Şükür'den geldi.

''Hadi oradan beceriksizler"

FETÖ firarisi Hakan Şükür, kaçtığı ABD'de ahkam kesti Hakan Şükür, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Hiç kimse Galatasaray’dan büyük değil açıklaması gelmedi mi daha beceriksizlerden. Haklısinız o büyüklüğe kesinlikle yakışmayan ve kullanılmaya zemin hazırlayan bu ortamın müsebbibi, aylardır bir planı olmayan sizlersiniz. Yok pahalıymış, yok menajermiş; Hadi ordan! Bu sözüm transfer yapılmadıya yazılmadı. Ben, hak savunma becerisinden,basın ilişkilerine,oradan yapılan takviyelere ödenen saçma paralara, kime ait olduğu belli olan medyaya güvenip gündemi degiştiririz mantığı ile taraftarı hafife alanlara söylendi.'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:32
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Hakan Şükür istifa
  4. Galatasaray
  5. Hakan Şükür

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  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri43 dk önce
    Sıkıysa gel sen geç GS nin başına be, FETÖ cü Torinolu..!

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