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Aman dikkat... FETÖ militanlarını kurban pazarlarına saldı!

Gözünü milletin hayır için kestiği kurbanlara diken hain FETÖ’nün mensuplarını öğrenci kılığında kurban pazarlarına saldığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri yurt genelinde kurban satış pazarlarında önlemlerini arttırdı. FETÖ'cülerin kurban derileri hatta kellelerini bile toplayıp paraya çevirerek terör örgütüne mali destek sağlayacağı bildirildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:01
Aman dikkat... FETÖ militanlarını kurban pazarlarına saldı!

FETÖ’nün en önemli gelir kaynaklarından olan kurban paralarına büyük darbe vuruldu. Geçtiğimiz Kurban Bayramları’nda FETÖ’nün taktiğini deşifre eden güvenlik güçleri yurt genelinde önlem aldı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz’ün talimatıyla hainlerin kurban ve deri bağışlarında nasıl bir yol izledikleri, derilerini toplanma aşaması fiziki takiple ortaya çıktı.

Örgütün kurban derileri hatta kelleleri bile toplayıp paraya çevirdikleri tespit edildi. Yapılan operasyonlarla örgütün kurban ağı teknik takiple tek tek görüntülendi. O seri operasyonların görüntülerine ulaşıldı.

TOPLAMANIN ŞİFRESİ 'MAÇ'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; FETÖ’cülerin hayvanlara ait et, deri, kelle ve sakatatlarının toplanması pazarlanarak paraların teslimatının yapılması görüntülendi.

Kurban derisi toplamaya çıkan şüpheliler an an izlendi. Şüphelilerin tapelerde kurban derilerin 'gömlek' veya 'futbolcu', derileri toplama faaliyetinin ise 'maç' olarak şifreledikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin FETÖ’nün belli olmaması için derileri örgüt adına değil sivil öğrenci gibi satın aldıkları belirlendi.

'FUTBOLCULARIN MASRAFLARI VAR'

Ahmet Ö.: "Bu takım oyuncuları var ya isimleri tamam o bide takım oyuncuların parası var akşama kadar ne yapabilirsek yapalım. Futbolcunun masrafları var."

Yalçın E.: “ Çok az olur inan ki çok değil tosun tosun yazdım ben tosun yazdım bunda sana. 5 yapıyorum tamam mı 5 yazıyorum - çok ekside gidiyoruz çok ekside gidiyoruz.

'GÖMLEKLERİ GÖTÜRDÜĞÜMÜZ YERİ BASMIŞLAR'

Hainlerin kurban toplama sırasında yaptıkları tapeleri deşifre edildi:

Fatih G.: "Biz geleceğiz de abi şöyle bir şey var Atilla abi öğrenci şey adına yurt adına veya şuraya buraya adına sakın istemeyin abi sivil olsun. Tanesi 70 lira abi. Abi götürüyorsunuz oraya ama şey arkadaşlar şey yapsınlar kendi adlarına öğrenciyiz gibi."

Fatih G.: "Abi bizim gittiğimiz şeyde mahsur kaldık. Şeyi basmış basmışlar. Gömlekleri (deri şifresi) götürdüğümüz yeri basmışlar gelmeyin diyorlar”

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:01
  1. Eskişehir
  2. FETÖ
  3. kurban bayramı
  4. deri

YORUM YAZ

  • ahmet kemalahmet kemal38 dk önce
    hayret bir durum bu hainler hala deri mi topluyorlar.. demek ki bitmemişler..
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