0553 313 94 23

FETÖ'cü hain ses verdi! İhanet reçetesi

FETÖ'cü firari hain Emre Uslu, ABD'nin ekonomik darbe girişimi sonrası yükselen doların NATO'cu generallerin orduya getirilmesi ve Berat Albayrak'ın görevden alınması halinde düşeceğini söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:44

ABD'ye kaçan firari hain Emre Uslu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik saldırılar sonrası sessizliğini bozdu. Doların düşmesi için ihanet reçetesini açıklayan firari Uslu, sosyal medyada Türk vatandaşlarının büyük tepkisine neden oldu.

'NATO'CU GENERALLERİ ORDUYA GETİRİRSE DOLAR DÜŞER'

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ'nün kara kutusu Emre Uslu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile doların düşmesi için bir takım maddeler saydı. Doların düşmesi için Ali Babacan ve ekibinin ekonominin başına getirilmesi, Berat Albayrak'ın görevden alınması gerektiğini belirten firari hain Uslu, NATO'cu generallerin de tekrar orduya alınması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 14:44
  1. emre uslu

YORUM YAZ

  • GUNAY VELIGUNAY VELI45 dk önce
    bu şerefsizi niye kapak yapıyorsunuz ben olsam onların ne sesini ne de görüntüsünü yayınlarımfakat siz daha iyi bilirsiniz.
  • Şeref Kazan@Şeref [email protected]41 dk önce
    Emre ..da al git...
  • Düşünen_AdamDüşünen_Adam46 dk önce
    Ne düşüneceğim adam resmen itirafta bulunuyor Ali Babacan, Natodaki batıcı generaller daha ne düşüneyim? Sadece düşünen ben miyim? Duyan bilen savcı yok mu?
  • dürüstdürüst28 dk önce
    B.a .ı sevmiyordum ancak senin ve senin gibi düşünenlerin inadına bundan sonra zor da olsa sevmeye çalışıcam.Sen önce şeref ve haysiyetini koru sonra bu işlere karış.
  • SelimSelim38 dk önce
    Sana mı soracaktık lan it soyu
  • yusufyusuf24 dk önce
    Sitenin editör arkadaşlar lutfen bu emre uslu ve diğer hainleri gundeme getırmeyın zaten bu şerefsiz mahlukların ıstedıgı bu artık yeter zaten sinirlerimiz had safhada siz bari yapmayın
  • Yunus16Yunus1641 dk önce
    AMERİKAN KÖPEĞİ, MİT TASMAYI TAKANA KADAR KONUŞ, SONRA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN SAVCISI VE HAKİMİ KONUŞACAK. İSLAM DÜŞMANI VATAN HAİNİ KAHPELER, HAÇLININ KÖLELERİ
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fenerbahçe'de mutlu son: Resmen imzayı attı!
  1. Fenerbahçe'de mutlu son: Resmen imzayı..
  2. Katar Emiri Türkiye’ye geldi, ABD..
  3. Adıyaman kurban bayramı namazı saat..
  4. Bakan Albayrak Alman mevkidaşı ile..
  5. Otogarlarda bayram hareketliliği..
  6. Sivas'ta alacak verecek meselesinde..
  7. Fenerbahçe'den Galatasaray'ı..
  8. Mourinho'dan Başakşehir'e ziyaret
  9. AK Parti'den Katar açıklaması!
  10. ABD menşeili firmalara ruhsat..
  11. Eczacılardan Amerika meşeli ilaçlar..
  12. William Troost-Ekong, Bursaspor’a veda..
  13. Rusya'dan Türkiye'ye önemli teklif!
  14. Aydınlılar 2018 Kurban bayramı..
  15. FETÖ'den tutuklu belediye başkan..
  16. İşte yerli ve milli Vestel Venüs..
  17. Ankara'da POS cihazı tefecilerine..
  18. Katarlı ünlü ressamdan Türkiye'ye..
  19. Damien Comolli açıkladı! İşte Ozan..
  20. Trabzonspor'dan istifa mesajı
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?