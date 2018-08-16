FETÖ'cü hain ses verdi! İhanet reçetesi

ABD'ye kaçan firari hain Emre Uslu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik saldırılar sonrası sessizliğini bozdu. Doların düşmesi için ihanet reçetesini açıklayan firari Uslu, sosyal medyada Türk vatandaşlarının büyük tepkisine neden oldu.



'NATO'CU GENERALLERİ ORDUYA GETİRİRSE DOLAR DÜŞER'



ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ'nün kara kutusu Emre Uslu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile doların düşmesi için bir takım maddeler saydı. Doların düşmesi için Ali Babacan ve ekibinin ekonominin başına getirilmesi, Berat Albayrak'ın görevden alınması gerektiğini belirten firari hain Uslu, NATO'cu generallerin de tekrar orduya alınması gerektiğini söyledi.